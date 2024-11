Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) möchte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung ziehen. Dies gilt auch für den früheren israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und den Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

Hamas-Führer Mohammed Deif, geboren als Mohammed Diab Ibrahim Masri, auf einem undatierten, aber mindestens 24 Jahre alten Archivfoto Bild: HO/AFP

Der Gerichtshof hat nach monatelanger Prüfung einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung internationaler Haftbefehle gegen alle drei Personen an diesem Donnerstag stattgegeben. Jeder Mitgliedsstaat des Gerichtshofes ist verpflichtet, die Haftbefehle gegen Netanjahu, Gallant und Al-Masri zu vollstrecken und die drei Beschuldigten nach Den Haag in den Niederlanden, zum Sitz des Internationalen Strafgerichts, zu überstellen.

Schwere Anschuldigungen

Das Gericht sieht "vernünftige Gründe" anzunehmen, dass Premierminister Netanjahu und sein ehemaliger Verteidigungsminister Hunger als Waffe "gezielt und absichtlich" gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen eingesetzt haben. Die Versorgung der Menschen mit Wasser, Strom und medizinischer Hilfe sei unmöglich gemacht worden, auch für Hilfsorganisationen vor Ort. Dieses Vorgehen erfülle wahrscheinlich nicht den Tatbestand der "Ausrottung" als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wohl aber sei es als "Mord" zu werten, teilte der Strafgerichtshof mit.

Außerdem werfen die Richter Netanjahu und Gallant vor, gezielt Zivilisten im Gazastreifen anzugreifen, was nach Kriegsvölkerrecht verboten ist. Das Gericht bezieht sich auf untersuchte Taten vom 8. Oktober 2023 bis zum 20. Mai 2024. An diesem Tag hatte Ankläger Khan die Haftbefehle gegen die Führung der Hamas und des Staates beantragt.

Trümmerwüste Gaza: Besonders viele Kinder sind nach UN-Angaben unter den Opfern. (Archiv) Bild: AFP/Getty Images

Am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Terroristen 1139 Menschen in Israel ermordet und 220 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. 101 Geiseln sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Israel hatte daraufhin mit massiven Schlägen und Militäroperationen gegen die Terrororganisation Hamas geantwortet. Der Gazastreifen liegt zu großen Teilen in Trümmern. Nach Angaben der Hamas, die derzeit nicht überprüft werden können, sollen mehr als 40.000 Menschen im Gazastreifen umgekommen sein.

Mindestens zwei gesuchte Hamas-Führer leben nicht mehr

Den internationalen Haftbefehl gegen den militärischen Chef der Hamas, Ibrahim Al-Masri, begründet das Gericht mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord, Ausrottung, Folter, Vergewaltigung und Geiselnahme. Al-Masri sei verantwortlich für die Angriffe auf Kibbuze und ein Musik-Festival im Süden Israels am 7. Oktober 2023 und darauf folgende Taten.

Da nicht klar festgestellt werden konnte, ob der Beschuldigte noch lebt, wurde der Haftbefehl vorsorglich trotzdem ausgestellt. Zwei weitere Hamas-Anführer, Ismail Haniyeh und Yahya Sinwar, die der Chefankläger im Mai ebenfalls verhaften lassen wollte, sind inzwischen von israelischen Kräften getötet worden.

"Gerechtigkeit wird verhöhnt"

Die scharfen Reaktionen aus Israel gegen die Haftbefehle für den Premierminister und seinen ehemaligen Minister ließen nicht lange auf sich warten. Benjamin Netanjahu beschimpfte die Richter als "antisemitisch". Sein Büro in Jerusalem teilte mit, "Israel weist mit Abscheu die absurden und falschen Aktionen zurück, die der IStGH gegen es angezettelt hat."

Demonstration in Tel Aviv am 5. November für Freilassung der 101 Geiseln, die die Hamas noch gefangen hält. Bild: Jack Guez/AFP

Der israelische Staatspräsident nannte die Ausstellung der Haftbefehle "einen schwarzen Tag für die Gerechtigkeit. Einen schwarzen Tag für die Menschheit". Die internationale Gerichtsbarkeit werde so zu einer Lachnummer, mokierte sich Präsident Isaak Herzog. "Es macht den Kampf all jener zu einer Farce, die für das Recht kämpften - vom Sieg der Alliierten über die Nazis bis zum heutigen Tage."

Haftbefehle umsetzen

Für den Außenbeauftragten der Europäischen Union, Josep Borrell, ist die Entscheidung des Gerichtshofes keine politische. Sie müsse geachtet und umgesetzt werden, sagte Borrell, der sich gerade zu einem Besuch in Jordaniens Hauptstadt Amman aufhält. Der Haftbefehl binde alle Staaten, die Vertragsparteien des Gerichtshofes sind, darunter auch alle Staaten der Europäischen Union. Im Übrigen müsse die Tragödie im Gaza-Streifen gestoppt werden, so Josep Borrell.

Der Gerichtshof in Den Haag führt Verfahren bislang hauptsächlich gegen Angeklagte aus afrikanischen Ländern Bild: Alex Gottschalk/DeFodi Images/picture alliance

Balkees Jarrah, Spezialist für internationales Recht bei der Hilfsorganisation "Human Rights Watch", erklärte gegenüber der DW, nun hänge es an den Regierungen, ob der Gerichtshof sein Mandat auch erfüllen könne. "Diese Haftbefehle sollten die internationale Gemeinschaft endlich dazu bringen, die Gewaltverbrechen zu beenden und Gerechtigkeit für alle Opfer in Palästina und Israel zu sichern", so Balkees Jarrah von Human Rights Watch.

Israel ist nicht Partei des Gerichtshofs

Obwohl Israel nicht Vertragspartei des Internationalen Strafgerichtshofes ist, sehen sich die Den Haager Richter dennoch als zuständig an. Denn Palästina, nach der Auffassung des Gerichts aus dem israelisch besetzten Westjordanland und Gaza bestehend, sei sehr wohl unter ihrer Jurisdiktion.

Richterinnen und Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag: Werden Sie im Konflikt zwischen Israel und der Hamas Recht sprechen? Bild: Nick Gammon/AFP/Getty Images

Dem Gericht, das auf einem internationalen Vertrag von 1998 basiert, sind 124 Staaten der Erde beigetreten. Nicht dabei sind neben Israel zum Bespiel die USA, Russland, China und Iran. Ob Benjamin Netanjahu tatsächlich verhaftet würde, wenn er ein Mitgliedsland des Gerichtshofes reisen würde, ist offen.

Der russische Präsident Wladimir Putin, international gesucht wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine, reiste im Oktober unbehelligt in die Vertragspartei Mongolei. Trotz Aufforderungen durch den Gerichtshof, Putin festzunehmen, blieben die mongolischen Behörden untätig. Außer Appellen hat der Strafgerichtshof keine Mittel in der Hand.

Der Internationale Strafgerichtshof ist immer dann zuständig, wenn die Gerichte eines Landes unfähig oder nicht in der Lage sind, Anschuldigungen gegen die Menschlichkeit nachzugehen. Er geht gegen einzelne Personen vor und ist nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof (IGH). Dieser Gerichtshof der Vereinten Nationen ist für Streit von Staaten untereinander zuständig und hat seinen Sitz ebenfalls in Den Haag in den Niederlanden.