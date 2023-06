Hadsch: Teilnehmerrekord in Saudi-Arabien erwartet

"In diesem Jahr werden wir Zeuge der größten Hadsch-Pilgerfahrt der Geschichte", sagte ein Vertreter des saudischen Ministeriums für Hadsch und Umrah. "Die Zahl wird 2,5 Millionen Pilger überschreiten." Der Hadsch umfasst eine Reihe von Ritualen, die über mehrere Tage in Mekka und der Umgebung zelebriert werden. Dazu gehören neben der Umkreisung der Kaaba - eines mit schwarzem Stoff bedeckten würfelförmigen Heiligtums - die Versammlung am Berg Arafat sowie die symbolische Steinigung des Teufels in Mina.

Am Mittwoch beginnt zudem das islamische Opferfest. Es ist das höchste Fest des Islam und dauert vier Tage. Viele Muslime auf der ganzen Welt schlachten dazu ein Opfertier. Das Ritual erinnert an das in Koran und Bibel erwähnte Opfer Ibrahims (Abrahams), der bereit war, auf Geheiß Gottes seinen Sohn zu opfern. Die Muslime feiern, dass Gott dieses Opfer nur als Glaubensprüfung auferlegte und den Sohn schließlich in seiner Barmherzigkeit rettete.

Wichtige Einnahmequelle für Saudi-Arabien

Für den weltgrößten Ölexporteur Saudi-Arabien, der seine Wirtschaft in Zukunft außerhalb des Geschäfts mit fossilen Brennstoffen diversifizieren will, ist der Hadsch mit seinen hohen Teilnahmepreisen eine beträchtliche Einnahmequelle in Milliardenhöhe. Der Besucherandrang spiegelt in diesem Jahr auch die vorsichtigen politischen Reformen im erzkonservativen Königreich Saudi-Arabien wider: Es ist der größte Hadsch, seit im Jahr 2021 die Vorschrift für Frauen, die Pilgerfahrt mit einem männlichen Begleiter machen zu müssen, aufgegeben wurde. Auch gibt es in diesem Jahr keine Altersbegrenzung, so dass viele ältere Menschen unter den Gläubigen sein werden.

Die Stadt Mekka erwartet in diesen Tagen mehr als 2,5 Millionen Pilger Bild: REUTERS

Kaum Teilnahmemöglichkeiten in den Vorjahren

In den vergangen Jahren war die Teilnahme wegen der Corona-Pandemie stark begrenzt gewesen. Im vergangenen Jahr waren es 926.000 Gläubige, ihre Anzahl war wegen der Corona-Pandemie auf höchstens eine Million beschränkt. 2020 waren wegen der Pandemie nur 10.000 Pilger zugelassen, 2021 waren es 59.000. 2019 hatten 2,5 Millionen Menschen am Hadsch teilgenommen.

Die Wallfahrt nach Mekka im letzten Monat des islamischen Kalenders folgt in ihren Ritualen dem Vorbild des Propheten Mohammed. Sie ist eine der "fünf Säulen des Islam" und damit eine zentrale Glaubenspflicht. Jeder und jede erwachsene Gläubige sollte sie nach islamischer Lehre einmal im Leben absolvieren, sofern Gesundheit und Vermögen dies zulassen.

bri/haz (afp, kna, epd, islamische zeitung)