Hadsch: Hunderte Tote und die Frage nach der Schuld

Am Straßenrand zusammen gebrochen, im Rollstuhl in sich gesackt. Die Bilder von kollabierten Menschen während des Hadsch in Saudi-Arabien überschwemmten die sozialen Netzwerke weltweit. Seit über einer Woche gab es unbestätigte Meldungen über eine große Anzahl von Todesfällen während der muslimischen Pilgerfahrt. Nun bestätigte der saudische Gesundheitsminister Fahad Al-Dschaladschel, dass 1301 Menschen gestorben seien. Bei der großen Mehrzahl soll es sich um nicht registrierte Pilger gehandelt haben.

Unklar ist weiter, aus welchen Ländern wie viele Opfer stammen. Die Regierungen mehrerer arabischer Länder teilten mit, dass viele Wallfahrende offenbar mit einem normalen Touristenvisum anstelle eines speziellen Pilgervisums nach Saudi-Arabien eingereist waren. Nicht registrierte Pilger haben in der Regel keinen Zugang zu den Pilger-Unterkünften und Transportdiensten - und waren somit der Sonne stärker ausgeliefert.

Tote ohne Ausweis

Viele Tote hätten keine Ausweisdokumente bei sich gehabt, weshalb es dauere, bis sie identifiziert seien und deren Familien informiert werden könnten, sagte der saudische Gesundheitsminister im Staatsfernsehen Al-Ekhbariya. "Die unregistrierten Pilger liefen über lange Strecken unter der Sonne ohne Schutz und Pause. Einige von ihnen waren älter und einige andere hatten chronische Krankheiten." Die Temperaturen in Mekka, der heiligsten Stadt des Islams, waren im Laufe der jährlichen Veranstaltung, auf 51,8 Grad Celsius gestiegen.

Rettungskräfte transportieren einen kollabierten Mann: Woher die Toten kommen, ist vielfach noch unklar Bild: FADEL SENNA/AFP/Getty Images

In den vergangenen Jahren haben die saudischen Behörden versucht, die Auswirkungen der hohen Sommertemperaturen auf die Besucher zu mildern, indem sie zum Beispiel Nebelstationen und Wasserspender bereitstellten. Dennoch geht man davon aus, dass die meisten der jüngsten Todesfälle wahrscheinlich auf die Hitze zurückzuführen sind.

Der Hadsch, eine der größten religiösen Versammlungen der Welt, ist eine der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim, der dazu in der Lage ist, sollte sie mindestens einmal im Leben absolvieren. In diesem Jahr nahmen rund 1,8 Millionen Pilger teil, der Hadsch ging vom 14. bis 19. Juni. 2024. Viele der Pilger sind ältere Menschen, die den Hadsch noch einmal machen wollen, bevor sie sterben.

Verzweifelte Suche nach Vermissten

Die Zahl der Todesopfer könnte weiter steigen. Freunde und Familien suchten vor Tagen immer noch in saudischen Krankenhäusern oder über soziale Medien nach Angehörigen, die in Mekka angekommen und vermisst wurden.

"Ehrlich gesagt war der Hadsch in diesem Jahr beschämend", sagte Ihlsa, eine Pilgerin aus Assuan im Süden Ägyptens, die ihren vollen Namen nicht nennen wollte, der DW über WhatsApp. "Es war sehr schwierig, besonders während der Steinigung. Die Leute sind einfach auf dem Boden zusammengebrochen." Ein Teil des Hadsch-Rituals besteht darin, dass die Pilger Steine an drei Wände werfen, eine symbolische Form der "Steinigung des Teufels".

Viele Pilger sind schon betagt, das erhöht die Anfälligkeit für Hitze Bild: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

"Ich habe dem Sicherheitspersonal mehrmals von einem Pilger erzählt, der auf den Boden gefallen war", sagte Ihlsa. "Die Entfernung, um die Steine zu werfen, war wirklich zu weit, und gleichzeitig stand die Sonne hoch und es war so heiß."

Wer oder was ist schuld?

In den Heimatländern der Pilger findet nun eine heftige Debatte über die Schuldfrage statt. Bei der Mehrzahl der Toten soll es sich um nicht registrierte Tote gehandelt haben, die keinen Zugang zu Wasser, Schatten oder gekühlten Räumen hatten. Andere kritisierten die allgemeine Organisation. Einige Familien der Opfer werfen den saudischen Behörden oder den Behörden ihrer eigenen Länder vor, nicht genügend für Schutz vor der extremen Hitze gesorgt zu haben. Die Reise nach Saudi-Arabien wird in der Regel von Reisebüros vermittelt, die oft mit muslimischen Gemeindeorganisationen in der Heimat verbunden sind. Sie organisieren Unterkunft, Verpflegung und Transport in Mekka.

Gluthitze auf dem Berg Arafat: Viele Pilger hätte sich zu viel zugemutet, so ein Reisebüro-Manager Bild: Rafiq Maqbool/AP/picture alliance

Andere sahen auch die Pilger in der Verantwortung. Die DW sprach mit einem Manager eines privaten ägyptischen Reiseunternehmens, das seit mehreren Jahren ägyptische Pilger nach Mekka bringt. "Die Temperaturen waren hoch und die Leute haben sich nicht an die Vorschriften gehalten und waren sich auch nicht bewusst, wie gefährlich die Hitze war", sagte der Manager, der seinen Namen nicht nennen wollte, der DW am Telefon. "Jeder hat einfach gemacht, was er wollte, und das Ganze war schlecht organisiert. Außerdem gab es nicht genug Zelte für alle."

"Die Pilger müssen besser aufgeklärt und sensibilisiert werden", fuhr er fort. "Der Staat hat durchaus Verpflichtungen und trägt Verantwortung. Aber das Verhalten einiger [Pilger] deutet auf einen Mangel an Bewusstsein hin. Und damit meine ich das Bewusstsein dafür, wie die Hadsch-Rituale durchzuführen sind. Der [saudische] Staat ist beispielsweise nicht in der Lage, Sonnenschirme auf dem Gipfel des Berges Arafat aufzustellen". Viele Pilger wüssten nicht, dass man sich für das Ritual einfach auf einen niedrigeren Hang stellen könne.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Arabisch und wurde am 24. Juni 2024 aktualisiert.