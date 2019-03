Euromaxx

Haben Sie sich schon mal verkleidet und zu welchem Anlass?

Warum haben wir Spaß am Verkleiden und am Rollenspiel? Euromaxx zeigt Ihnen die schönsten Kostüme für den Karneval in Venedig. Schicken Sie uns ein Foto, wie Sie sich schon mal verkleidet habt und zu welchem Anlass.

Verkleiden hat eine lange Tradition: In Venedig wurde schon vor mehr als 900 Jahren Karneval gefeiert. Die Masken boten Anonymität - soziale Schranken waren aufgehoben, Adelige verkleideten sich als Diener und Diener als Adelige. Der Karneval in Venedig zieht jedes Jahr tausende von Touristen an. Euromaxx zeigt Ihnen die schönsten Kostüme für den Karneval in Venedig – sie kommen aus Bielefeld. Wir besuchen Horst Raack von der Firma Costumi. Er wurde bereits mehrfach von einer Fachjury während des Karnevals in Venedig für das beste Kostüm ausgezeichnet. Haben Sie sich schon mal verkleidet? War es auch eine Maske im venezianischen Stil? Oder gleich ein ganzes Kostüm? Gehört das Verkleiden bei Ihnen zu einem besonderen Fest? Wir sind gespannt auf die Fotos, die Sie uns schicken. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design. Einsendeschluss ist der 8.März 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

