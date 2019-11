Haben Sie schon mal etwas besonders Schönes gebacken?

Wie heißt Ihre Lieblings-Einkaufsstraße?

Geschenke besorgen, bummeln, Freunde treffen: Die Regent Street in London feiert ihren 200. Geburtstag. In der Vorweihnachtszeit ist die berühmte Einkaufsstraße besonders reizvoll. Wo gehen Sie am liebsten shoppen? (22.11.2019)