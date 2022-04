Habeck: "Zuschauen ist die größere Schuld"

Vizekanzler Robert Habeck hat an die Teilnehmer der diesjährigen Ostermärsche appelliert, sie müssten deutlich machen, dass sie sich gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin richteten. Für ihn sei "Pazifismus im Moment ein ferner Traum", sagte der Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe.

Weil Kriegsverbrechen "offenkundig Teil" des militärischen Vorgehens in der Ukraine seien, weil wehrlose Zivilisten gezielt getötet, Kriegsgefangene hingerichtet und Familien ermordet würden, gelte für ihn, "dass Zuschauen die größere Schuld" wäre, so der Wirtschaftsminister.

Habeck: "Eindeutig, wen wir unterstützen müssen"

Es sei "eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen", betonte Habeck mit Blick auf die Ukraine, deren Präsident Wolodymyr Selenskyj auch Deutschland zur raschen Lieferung schwerer Kriegswaffen drängt.

"Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch": Wolfgang Thierse (Archivbild)

Ähnlich äußerte sich der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Das Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" bedeute aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine. "Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch", sagte der SPD-Politiker dem Bayerischen Rundfunk.

Thierse: "Das ist nicht friedensfeindlich"

Die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung und darauf, Unterstützung zu fordern. "Wir haben zu überlegen, in welch angemessener Form wir dieser Forderung nachkommen. Das ist nicht friedensfeindlich." Gleichzeitig bekannte sich der engagierte Katholik zur christlichen Friedensethik. Das Bibelwort "Schwerter zu Pflugscharen" sei zwar eine Utopie, müsse aber immer wieder in den aktuellen Kontext übersetzt werden, so Thierse.

Alexander Graf Lambsdorff, Bundesvorstand des Koalitionspartners FDP und stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, hatte zuvor die Ostermarschierer als "fünfte Kolonne" des Kremlchefs kritisiert und ihnen vorgeworfen, sie relativierten mit ihren Aufrufen und Demonstrationen das Vorgehen Moskaus.

Käßmann: Ungerechte Vorwürfe

Die frühere Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, verteidigte dagegen die Friedensdemonstrationen. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für den Frieden einsetzten, nun vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands, sagte sie dem Sender NDR Info.

"Menschen, die sich seit Jahrzehnten für den Frieden einsetzen": Margot Käßmann (Archivbild)

Es brauche mehr Druck auf zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland. So müssten etwa Städtepartnerschaften oder Kontakte zu russisch-orthodoxen Priestern genutzt werden, um Einfluss zu nehmen, erklärte Käßmann. Zugleich warnte sie vor einer Eskalation des Krieges - auch durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine.

Bei den Ostermärschen der Friedensbewegung gehen seit 1960 jährlich Tausende Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße. In diesem Jahr stehen bis Ostermontag bei bundesweit über 130 Kundgebungen Proteste gegen den Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Das organisierende Netzwerk Friedenskooperative sprach von einem erfolgreichen Start. Für diesen Karsamstag sind mehr als 70 Aktionen in Städten wie Berlin, Bremen, Göttingen, Leipzig, München, Münster, Rostock, Stuttgart oder Wiesbaden geplant.

Die Ostermarschierer verurteilen Moskaus Angriffskrieg (Bild der russischen Staatsagentur Tass)

In ihren Aufrufen hatten die Friedensgruppen den russischen Angriffskrieg verurteilt und einen sofortigen Waffenstillstand und den Rückzug der russischen Truppen gefordert. Kritisiert werden aber auch eine neue Aufrüstung einschließlich des geplanten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sowie Waffenlieferungen, weil sie den Krieg und damit das Leid der Menschen verlängerten und eine Eskalation bis hin zu einem weltweiten Atomkrieg bewirken könnten.

jj/fab (dpa, afp, epd, kna)