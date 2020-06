Hürde Frankfurt genommen: Bayern folgt Leverkusen ins Finale

BAYERN - FRANKFURT 2:1 (1:0)

---------

Der FC Bayern München steht zum 24. Mal im DFB-Pokalfinale. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch im Halbfinale gegen Bundesliga-Rivale Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0) und trifft damit am 4. Juli im Endspiel im Berliner Olympiastadion auf Bayer Leverkusen. Die Münchner, die mit 19 Pokal-Triumphen Rekordsieger sind, kamen durch Treffer von Ivan Perisic (14.) und Robert Lewandowski (74.) zum Sieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Danny da Costa (69.). Damit nahm der FC Bayern auch Revanche für die 1:3-Niederlage gegen die Eintracht im Cupfinale 2018.

ABPFIFF

90.+3 Minute: Die letzte Minute läuft

90.+2 Minute: Hinteregger und Hernandez liefern sich an der Seitenlinie nach einem Foul des Frankfurters an Thiago ein Gerangel und sehen beide Gelb.

90.+2 Minute: Die Bayern verschleppen gekonnt das Tempo - gibt es nochmal eine Chance für Frankfurt.

90. Minute: Die Zeit läuft den Frankfurtern davon. Vier Minuten werden nachgespielt.

87. Minute: Müller hat ganz viel Platz und bringt das Zuspiel im perfekten Moment. Lewandowski hat dann aber Probleme bei der Ballannahme und muss im Fallen abschließen.

86. Minute: Ecke für die Eintracht und Martinez kann sich im Luftduell direkt mal auszeichnen.

85. Minute: WECHSEL - JAVI MARTINEZ kommt für Goretzka.

82. Minute: Davies hat auf rechts viel Platz und macht dann zu wenig draus mit einer viel zu scharfen Flanke.

80. Minute: Kamada und Silva spielen Klein-Klein im Bayer-Strafraum, dann das Zuspiel auf Dost, das aber nicht genau genug ist.

78. Minute: Pavard reißt Chandler um, Freistoß Frankfurt.

77. Minute: WECHSEL - lsanker und Kohr gehen runter, BAS DOST und LUCAS TORRO.

74. Minute: TOR - Und wieder führen die Bayern. Davies kommt im Strafraum an den Ball, legt gekonnt quer, Kimmich verlängert und ROBERT LEWANDOWSKI vollstreckt im Fallen. Zuvor war auf Abseits entschieden worden, aber der Video-Referee korrigiert. Das Tor zählt.

73. Minute: Müller pflückt einen Ball im Strafraum sehenswert runter und zieht direkt ab. Doch Trapp ist auf dem Posten.

72. Minute: Wieder Kamara für Chandler, dessen Flanke Boateng aber klären kann.

70. Minute: Nette Randnotiz für Adi Hütter: Vier Minuten nach seinen Einwechslungen sorgen genau die beiden Spieler für den Ausgleich.

69. Minute: TOR - DANNY DA COSTA trifft zum Ausgleich! Kamada setzt sich durch, setzt Chandler in Szene, bekommt den Ball dann im Strafraum wieder und findet mit Glück Da Costa, der aus elf Metern ins lange Eck vollendet.

67. Minute: Kohr geht mit beiden Füßen voraus gegen Hernandez zu Werke und beschwert sich anschließend beim Schiedsrichter, der auf Foul entschieden hat.

65. Minute: WECHSEL - Auch Adi Hütter mit einem Doppelwechsel. DAICHI KAMADA und DANNY DA COSTA kommen für Gacinovic und Toure.

65. Minute: Davies hat viel Platz und gibt dann richtigerweise raus auf den rechten Flügel. Aber sein Abspiel ist zu ungenau.

64. Minute: Frankfurt ist hier viel besser im Spiel jetzt, aber nach vorne fehlt weiter die Durchschlagskraft.

61. Minute: WECHSEL - Flick nimmt Perisic und Coman runter und bringt LUCAS HERNANDEZ und THIAGO.

60. Minute: Bei Bayern deutet sich ein Wechsel an.

58. Minute: Kimmich hat von dem Zweikampf mit Kohr eine blutende Wunde im Gesicht davongetragen und muss behandelt werden.

57. Minute: Kohr mit einem starken Ballgewinn gegen Kimmich, dann geht Silva in den Strafraum und verheddert sich dort an den eigenen Beinen.

56. Minute: Müller leitet einen Ball direkt auf Lewandowski weiter, aber Hinteregger ist auf dem Posten und läuft ihn ab.

53. Minute: Ecke Frankfurt, lang getreten von Chandler. Gacinovic will den Ball an der Strafraumgrenze volley nehmen, tritt aber daneben.

53. Minute: Chandler probiert es mit einer Flanke von links, aber Boateng blockt erfolgreich ab.

50. Minute: Fünf Minuten sind rum im zweiten Durchgang und Frankfurt macht es jetzt besser. Baern hat bei eigenem Ballbesitz jetzt Druck gegen sich.

48. Minute: Müller schlägt eine scharfe Flanke, die Hinteregger klärt, dann verliert Ndicka den Ball und Hinteregger klärt die Situation erneut.

47. Minute: Rode lässt zwei Gegenspieler aussteigen und spielt dann einen Pass ins Nichts.

46. Minute: lsanker probiert es mit dem langen Ball in dern Strafraum, doch dort steht Pavard bereit und klärt per Kopf.

WIEDERANPFIFF

Die Bayern machen alles richtig und dominieren Frankfurt nach Belieben. Doch aus zahlreichen Chancen macht das Flick-Team nur ein Tor durch Perisic (14. Minute). Bis auf die Chancenverwertung eine perfekte Vorstellung des Rekord-Pokalsiegers, doch die Partie ist noch offen.

HALBZEIT

45. Minute: Hinteregger hat den Ball im Strafraum, doch er verpasst den Moment für ein gutes Zuspiel.

44. Minute: Perisic geht mit offener Sohle gegen Kohr zu Werke und sieht absolut zurecht die Gelbe Karte.

43. Minute: Müller findet in der Mitte Coman, dessen Schuss von Hinteregger geblockt wird.

42. Minute: Müller mit Platz und der Möglichkeit, zu schießen. Stattdessen gibt er auf Coman, doch sein Zuspiel ist zu spitz für den Franzosen.

40. Minute: Coman dribbelt sich durch den Strafraum und legt dann zurück auf Müller, der weitergibt auf Perisic. Doch dessen Flanke kommt nicht an.

40. Minute: Bayern hat alles im Griff und lässt es im Spielaufbau jetzt Mal ein bisschen ruhiger angehen.

38. Minute: Alaba macht auf links Meter und findet mit einem feinen Zuspiel Perisic, den Kohr aber stellen kann.

36. Minute: Coman sucht mit einer tollen Flanke aus dem Halbfeld den einlaufenden Perisic, doch Abraham bekommt gerade noch die Fußspitze vor dem einschussbereiten Kroaten an den Ball.

34. Minute: Goretzka schickt Davies, der flankt zurück auf Goretzka, dessen Schuss gerade noch von Rode geblockt werden kann.

33. Minute: Coman und Goretzka machen tief in der Frankfurter Hälfte enorm Duck und erobern den Ball - Frankfurt bleibt hier kaum Luft.

31. Minute: Lewandowski setzt sich stark im Strafraum durch und hat dann freie Bahn. Trapp pariert den satten Schuss aber stark.

31. Minute: Müller holt den Ball in der eigenen Hälfte und schickt dann Perisic, dessen Rückspiel Müller dann aber nicht verarbeiten kann.

29. Minute: Kohr kann auf rechts endlich mal einen Ball festmachen, spielt dann aber wieder hinten rum, weil die Kollegen nicht schnell genug nachrücken.

27. Minute: Coman ist durch, hat aber Probleme bei der Mitnahme und zieht dann aus 20 Metern ab. Da war mehr drin.

25. Minute: Gacinovic setzt sich überraschend gegen Boateng und Kimmich durch, verpasst dann aber den richtigen Moment für den Abschluss.

25. Minute: Tolle Flanke von Alphonso Davies, am langen Pfosten steht Coman frei und setzt die Kugel neben das Tor. Das war eine 100-Prozentige.

24. Minute: Jegliche Offensiv-Versuche der Frankfurter enden spätestens kurz nach dem Mittelkreis. Auf der anderen Seite schnüren die Bayern die Eintracht ein, Coman probiert es im Strafraum gegen drei und holt eine Ecke raus.

22. Minute: Szenenapplaus von der Bayern-Bank, nachdem Goretzka gut nach hinten mitgearbeitet und den Ball erobert hat.

20. Minute: Perisic lässt Abraham stehen und sucht in der Mitte Müller, der den ball im Gestocher aber nicht in Richtung Tor bringen kann.

19. Minute: Gacinovic hate mal ein bisschen Platz im Zentrum und schickt Chandler, der sich im Eins gegen Eins gegen Parvard aber nicht durchsetzen kann.

18. Minute: Die Bayern lassen den Ball zirkulieren, Frankfurt kommt fast immer reinen Schritt zu spät.

16. Minute: Jetzt Mal ein Freistoß für Frankfurt. Doch Perisic kann Rodes Hereingabe rausköpfen.

14. Minute: TOR - Lewandowski behauptet den Ball nach einem Zuspiel am Strafraum und er fällt Müller vor die Füße. Flanke auf IVAN PERISIC und der versenkt per Flugkopfball - der Favorit führt.

13. Minute: Coman steckt fein für Parvard durch, der flankt auch Lewandowski. Doch der Pole kann den scharfen Ball nicht aufs Tor bringen.

11. Minute: Frankfurt in der eigenen Hälfte unter Druck. Dann findet Rode auf der Seite Chandler, der aber überhaupt nicht weiß, was er mit dem Ball machen soll. Bayern erobert ihn zurück.

10. Minute: Toure vernascht mit viele Risiko Perisic im eigenen Strafraum, probiert es dann auch bei Goretzka - aber ohne Erfolg.

8. Minute: Die Bayern mit massivem Druck, Trapp kann eine Flanke von Perisic gerade noch entschärfen.

8. Minute: Perisic zieht auf links in den Strafraum. Goretzka verpasst sein scharfes Zuspiel nur minimal.

6. Minute: Kohr klärt auf der Linie! Kimmich Ecke erreicht Müller, der seinen Kopfball auf den langen Pfosten setzt, doch da steht Kohr.

3. Minute: Bayern das erste mal im Strafraum, aber Perisic steht im Abseits, seine Flanke ist wertlos.

ANPFIFF

20:30 Uhr: An das letzte Pokalaufeinandertreffen von Frankfurt und Bayern hat wohl jeder Fußballfans noch in Erinnerung: Im Pokal-Finale 2018 schlug die Eintracht den Rekord-Pokalsieger sensationell mit 3:1. Aus der damaligen Frankfurter Mannschaft sind heute jedoch nicht mehr allzuviele Spieler dabei. In der heutigen Startelf von Trainer Adi Hütter stehen zwei der damaligen Finalhelden: David Abraham und der Final-Torschütze zum 3:1, Mijat Gacinovic.

19:45 Uhr: Die Aufstellungen - Bayern: 1 Neuer - 5 Pavard, 17 Jerome Boateng, 27 Alaba, 19 Davies - 32 Kimmich, 18 Goretzka - - 29 Coman, 25 Thomas Müller, 14 Perisic - 9 Lewandowski

Frankfurt: 1 Trapp - 18 Toure, 19 Abraham, 13 Hinteregger, 2 Ndicka - 3 Ilsanker - 28 Kohr, 17 Rode - 22 Chandler, 11 Gacinovic - 33 Silva

Wer folgt Bayer Leverkusen, dass sich im ersten Halbfinale beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken durchgesetzt hat, ins Endspiel von Berlin nach?

Ab 20:30 Uhr MESZ sind wir hier mit unserem Liveticker beim Spiel der Bayern gegen die Frankfurter mit dabei.