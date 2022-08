Hörverstehen mal anders

Songtexte zu verstehen, ist manchmal gar nicht so einfach. Doppelt schwierig wird es, wenn in dem Song nicht gesungen, sondern gerappt wird. Fordern Sie Ihre Lernenden doch einmal mit einer außergewöhnlichen Übung zum Hörverstehen heraus und spielen Sie im Unterricht Rap-Bingo. Das macht das Zuhören und Verstehen nicht nur besonders schwierig, sondern bringt auch doppelten Spaß.



So können Sie vorgehen:

Verteilen Sie zuerst das Arbeitsblatt "Das Jojo-Bingo" an alle Lernenden. Sehen Sie sich dann gemeinsam die Folge 17 „Ohne Worte“ der zweiten Staffel von „Jojo sucht das Glück“ an. Achten Sie darauf, dass Sie im Videoplayer die Untertitel deaktivieren, bevor Sie das Video starten. Ab ca. Minute 2:15 spielt die Band einen Song für Jojo, in dem sehr schnell gerappt wird. Die Lernenden müssen nun besonders genau hinhören, denn sie sollen auf dem Bingo-Zettel alle Wörter ankreuzen, die sie heraushören konnten. Wer nach dem ersten Hören die meisten Wörter erkannt hat, gewinnt.

Je nach Lerngruppe können Sie das Video im Anschluss noch einmal (ggf. mit Untertiteln) zeigen und im Plenum auflösen, welche Worte im Song vorkommen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Ohne Worte“ (Video)

Arbeitsblatt „Das Jojo-Bingo“



Niveaustufe:

B1



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe ist. Die Telenovela „Jojo sucht das Glück“ bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?