"Hören Sie auf, auf der Bremse zu stehen!"

"Am Dienstag (12.4.) reiste die erste deutsche Delegation aus Bundestagsabgeordneten in die Ukraine. Anton Hofreiter von den Grünen griff im DW-Interview nach dem Besuch Bundeskanzler Olaf Scholz an und forderte ihn auf, der Lieferung von schweren Waffen zuzustimmen: "Hören Sie auf, auf der Bremse zu stehen!"