Fußball-Nationalmannschaft

Härtetest für DFB-Team gegen Niederlande

Hält die Siegesserie von Bundestrainer Hansi Flick auch in den Niederlanden an? Die "Elftal" ist der erste namhafte Gegner für das DFB-Team unter Flick, der Manuel Neuer und Antonio Rüdiger in die Startelf beordert.

Abwehrspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea macht gegen die Niederlande sein 50. Länderspiel