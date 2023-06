Gun Nation - Amerikas tödlicher Waffenwahn

In den USA eskaliert die Waffengewalt. Geschätzte 400 Millionen Schusswaffen sind in Privatbesitz. Die Opferzahlen sind auf einem Rekordhoch. Der Streit um strengere Waffengesetze spaltet das Land.

Bild: ZED

Während einige Initiativen härtere Kontrollen fordern, pochen andere auf den zweiten Verfassungszusatz und ihr Recht, sich zu verteidigen. Das Tragen einer Schusswaffe gehört für sie zur eigenen amerikanischen Identität. Die Dokumentation zeichnet das Porträt einer bewaffneten Nation: Die Autoren besuchen die Gunsite Academy in Arizona - die größte private Schießschule der Welt. Waffenfans aus dem ganzen Land üben hier ihre Treffsicherheit.

Bild: ZED

Außerdem treffen die Autoren Menschen wie Brandon Wolf, Überlebender des verheerenden Massakers im Nachtklub Pulse. Seit der Tragödie kämpft er für eine Reform des Waffenrechts.

Bild: ZED

Philip Smith dagegen ist Gründer der "National African American Gun Association". Erklärtes Ziel der Organisation: möglichst viele afroamerikanische US-Bürger und -Bürgerinnen an die Waffe zu bringen.

Bild: ZED

Ärztin Stephanie Bonne sieht täglich, was Schusswaffen anrichten. Sie arbeitet für ein Krankenhaus in Newark, New Jersey, auf dessen Intensivstation fast ausschließlich Opfer von Schießereien versorgt werden. In ihren Augen hat sich der Missbrauch von Waffen in den USA längst zu einer regelrechten Epidemie entwickelt.

