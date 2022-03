In deutschen Großstädten geht es seit einigen Jahren rebellisch zu. Wenn man der genauen Wortbedeutung glauben will, sogar kriegerisch. Die Rede ist vom sogenannten Guerilla-Gardening, bei dem Menschen Pflanzen auf öffentlichen Flächen aussäen, um die Stadt grüner und attraktiver zu machen. Doch auch, wenn das Ziel lobenswert ist, sind die heimlichen Pflanzaktionen illegal. Aber kann es nicht manchmal auch in Ordnung sein, sich über Verbote hinwegzusetzen, wenn man einen guten Zweck verfolgt? Nehmen Sie das Thema „Guerilla-Gardening“ doch zum Anlass, um gemeinsam mit Ihren Lernenden über diese Frage zu diskutieren.



So können Sie vorgehen:

Zeigen Sie Ihren Lernenden zunächst die Bilder auf dem Arbeitsblatt „Guerilla-Gardening und interkulturelle Gärten“. Lassen Sie sie nun beschreiben, was zu sehen ist und Vermutungen darüber anstellen, zu welchen Themen die Bilder passen könnten. Zeigen Sie dann die Video-Folge „Bremen – Grüne Großstadt“. Anschließend beantworten die Lernenden die Fragen auf dem Arbeitsblatt (Übung 2). Tragen Sie die Antworten im Anschluss im Plenum zusammen. Zeigen Sie das Video noch einmal, bevor Sie die Lernenden die Fragen aus Übung 3 beantworten lassen. Hier wird detailliertes Hör-Sehverstehen überprüft.

Eigentlich ist es verboten, in der Stadt ohne Erlaubnis Samen auszusäen. Kann es trotzdem manchmal sinnvoll sein, etwas Verbotenes zu tun? Lassen Sie die Lernenden nun in Kleingruppen über diese Frage diskutieren und ihre Ideen dazu in einer Mindmap sammeln (Übung 4). Im Anschluss können Sie die entstandenen Mindmaps an der Tafel oder einer Stellwand sammeln und im Plenum die Argumente zusammentragen.

Extra: Der Text zu Guerilla-Gardening, Gemeinschaftsgärten sowie interkulturellen Gärten und die dazugehörigen Aufgaben eignen sich gut als Hausaufgabe.



Benötigte Materialien:

Lektion „Bremen – Grüne Großstadt“ (Video)

Arbeitsblatt „Guerilla-Gardening und interkulturelle Gärten“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine sogenannte Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die interaktiven Übungen sind Single- und Multiple-Choice-Aufgaben. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen außerdem dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.