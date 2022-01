Gruselgeschichten schreiben

Stadtführungen mit thematischem Schwerpunkt sind seit einigen Jahren sehr beliebt und werden in vielen deutschen Städten angeboten. In München kann man bei einem Rundgang in der Dämmerung zum Beispiel etwas über mystische Orte der Stadt lernen und sich dabei auch etwas gruseln. Nehmen Sie die Folge „Mystischen München“ aus unserem Format „Bandtagebuch“ doch zum Anlass, mit Ihren Lernenden eine eigene Gruselgeschichte zu schreiben.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie sich zunächst gemeinsam mit den Lernenden das Video zur Folge „Mystisches München“ an. Christopher, der Tourguide, erzählt einiges über mystische Orte in München und die Legenden, die mit ihnen verbunden sind. Oft sind seine Sätze lang und kompliziert. Lassen Sie Ihre Lernenden zunächst den Inhalt der Schauergeschichte mit eigenen Worten wiedergeben. Im Gegensatz zu Christoph im Video sollen die Lernenden jedoch das Perfekt anstelle des Präteritums verwenden. Zur Unterstützung können Sie das Manuskript des Videos austeilen. Sammeln sie ggf. zentrale Vokabeln an der Tafel.



Jetzt wird es kreativ! Lassen Sie Ihre Lernenden in Zweiergruppen eine eigene Gruselgeschichte schreiben. Folgende Vokabeln sollen darin vorkommen: sich gruseln, Friedhof, unheimlich, Hand, Geisterjagd, Grabstein, Totenschädel, verschwinden, Skelett, Folterinstrument, schreien. Im Gegensatz zur Übung im ersten Teil der Stunde soll nun das Präteritum verwendet werden. Lassen sie alle Geschichten im Plenum vortragen und die Gruppe am Ende darüber abstimmen, welche Geschichte am kreativsten, gruseligsten oder lustigsten ist. Ggf. können Sie diese Aufgabe auch als Hausaufgabe geben.



Benötigte Materialien:

Lektion „Mystisches München“ (Video)

Manuskript zur Folge „Mystisches München“ (PDF)



Niveaustufe:

B1/B2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lerner Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.



Zu jeder Video-Episode gibt es eine sogenannte Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie in der Lektion den Reiter „Downloads und Links“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.