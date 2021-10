Großrazzia gegen Geldwäsche durch Hawala-Banking

Bei einer Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen 80 Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte durchsucht und zehn Haftbefehle vollstreckt. Mehr als Tausend Polizeikräfte seien im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche-Netzwerkes.

Nach dpa-Informationen ging es vor allem um die persönliche Bereicherung der Verdächtigen. Allerdings stehe auch der Verdacht der Terrorismusfinanzierung im Raum, hieß es am Morgen aus Sicherheitskreisen. Ziel der Razzien sei es, Beweismittel und illegale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, so die Polizei. Nähere Details wollte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf später bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Nach dpa-Informationen sollen die mutmaßlichen Geldschleuser mehr als 100 Millionen Euro aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien transferiert haben. Das Geld soll aus dem Drogenhandel stammen und wenigstens teilweise in Syrien zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein. Ausgangspunkt war laut Sicherheitskreisen ein Zufallsfund der Polizei. Beamte hatten bei einer Autobahn-Kontrolle rund 300 000 Euro Bargeld versteckt in einem Turnbeutel gefunden.

Eine Zentralstelle für die Verfolgung organisierter Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf führt laut Mitteilung die Ermittlungen, die sich gegen Mitglieder eines sogenannten Hawala-Netzwerkes richten. Beim Hawala-Banking können Kunden gegen eine Provision große Summen ins Ausland überweisen. Solche Finanztransfers sind in Deutschland nur mit Zustimmung der Bankenaufsicht erlaubt. Bei unerlaubtem Betrieb drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren.

Bereits im Jahr 2019 durchsuchte die Behörden viele Objekte im Zusammenhang mit dem Hawala-System und stellten große Mengen an Geld und Sachwerten sicher

Wie Hawala-Banking funktioniert

Das Hawala-System ist in muslimischen Ländern weit verbreitet. Dabei können Kunden gegen eine vergleichsweise geringe Provision (ein bis zwei Prozent) Bargeld ins Ausland überweisen. Das System, dass schon seit Jahrhunderten existiert und seine Wurzeln im Vorderen und Mittleren Osten hat, basiert auf persönlichem Vertrauen der Beteiligten, die oftmals der gleichen Ethnie angehören und habe sich in Regionen mit einem wenig entwickelten Bankensystem herausgebildet, heißt es in einer Analyse des Bundesfinanzminsteriums (Erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) aus dem Jahr 2019. Es erlaube "Gelder nahezu ohne jede Möglichkeit der Rückverfolgung zu transferieren". Das Ministerium schätzt, dass weltweit jährlich rund 200 Milliarden Dollar durch Hawala-Systeme fließen.

In einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag von Anfang 2020, die wissen wollte, über welche Kenntnisse die Bundesregierung bezüglich des Hawala-Systems in Deutschland verfüge, blieb die Regierung vage. In der Antwort heißt es unter anderen: "Über den Umfang der Nutzung derartiger Systeme und die möglicherweise dabei bewegten Summen liegen keine belastbaren Informationen vor." Verwiesen wurde allerdings auf die vom Bundesfinanzministerium genannte Summe von 200 Milliarden Dollar.

Bei Hawala-Banken übergibt ein Kunde einen Betrag bar dem jeweiligen Händler (Hawaladar), dem sie vertrauen. Der Händler nimmt daraufhin Kontakt auf zu einem Partner seines Vertrauens am jeweiligen Zielort. Dort bekommt eine andere Person den Betrag wiederum in bar ausgezahlt - das kann in Minutenschnelle passieren. Der Ausgleich der jeweiligen Geldtöpfe geschieht auf höchst unterschiedlichen und komplexen Wegen. Zum Teil werden die entstandenen Schulden mit den nächsten Transaktionen ausgeglichen oder aber mit gegenseitigen Warenlieferungen oder Dienstleistungen. Händler, die betrügen, werden von ihren Kollegen geächtet und erhalten keine Aufträge mehr.

Das System wird auch von Millionen Migranten weltweit genutzt, um Geld aus dem Ausland an ihre Familien in der Heimat zu schicken, da Alternativen wie beispielsweise Western Union deutlich höhere Gebühren verlangen.

hb/iw (dpa, Archiv)