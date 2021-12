Großer Verbesserungsbedarf bei Leichter Sprache im Internet

Menschen mit Lernschwierigkeiten können im Internet nicht schnell nachlesen, was sie gerade interessiert. Denn die meisten Internetseiten sind in Standardsprache verfasst, die für sie oft nur schwer verständlich ist. Sie sind auf Informationen in der sogenannten Leichten Sprache angewiesen. Doch die ist im deutschsprachigen Internet kaum verbreitet.

Nur wenige Angebote in Leichter Sprache

Studien darüber, wie hoch der Anteil von Seiten in Leichter Sprache im Vergleich zum World Wide Web in Standardsprache tatsächlich ist, gibt es derzeit noch nicht. Thorsten Lotze, Vorstandsmitglied vom Netzwerk Leichte Sprache, schätzt aber, dass der Anteil sehr gering ist. „Leichte Sprache kostet Zeit und Geld“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Unternehmen sähen es oft nicht als erforderlich an, ihre Internetseiten in Leichte Sprache zu übersetzen.

Besser sähen die Webseiten von Behörden und Ministerien aus, sagt Lotze. Sie seien durch Gesetze oder auch selbst auferlegte Pläne dazu verpflichtet, bestimmte Informationen im Internet in Leichter Sprache anzubieten. So gibt etwa eine Verordnung zur barrierefreien Informationstechnik vor, dass alle Bundesbehörden grobe Informationen zu ihren Inhalten sowie Hinweise zur Navigation in Leichter Sprache bereitstellen müssen. Diese Vorgabe hielten die Bundesbehörden weitgehend ein, bestätigt Katrin Lang, die ihre Doktorarbeit zu barrierefreier Onlinekommunikation von Behörden an der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim geschrieben hat.

Oft nicht genug Informationen in Leichter Sprache

Fraglich sei allerdings, ob die Vorgaben sinnvoll sind, gibt Lang zu bedenken. Sie zweifelt daran: Bislang sei nur vorgeschrieben, sogenannte Meta-Texte in Leichter Sprache zu veröffentlichen. Doch die hätten kaum einen Mehrwert, weil darin nur nachzulesen sei, wie die Webseite aufgebaut ist und welche Informationen in Leichter Sprache zu finden sind. Ab und zu gebe es noch Hinweise zu dem eigentlich interessanten Arbeitsfeld. „Sie bekommen, überspitzt formuliert, einen kleinen Eindruck von dem, was man lesen kann – wenn man lesen könnte“, sagt Lang.

Auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Beispiel ist das Symbol für Leichte Sprache – eine lesende Person mit Buch – zwar problemlos zu finden. Doch die Informationen in Leichter Sprache sind dort begrenzt: So wird etwa erklärt, was die Aufgabe des Ministeriums ist, wie die Navigationsleiste zu bedienen ist und in welcher Rubrik sich alles zum Thema Arbeitslosengeld nachlesen lässt. Öffnet man die entsprechende Rubrik - in diesem Fall „Arbeit“ -, gibt es allerdings nur Informationen in Standardsprache. Leserinnen und Leser mit Leseschwäche können sich also faktisch nicht selbst auf der Internetseite des Ministeriums informieren.

Christian Glade vom Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Bremen vergleicht daher das Surfen von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf diesen Seiten mit dem Besuch eines Rollstuhlfahrers in einem Haus, das keinen Aufzug hat. Der Rollstuhlfahrer gelange zwar barrierefrei über eine Rampe ins Haus, „drinnen steckt er dann aber vor dem Treppenhaus fest und kann nicht in die oberen Stockwerke fahren“, sagt Glade.

Wie dringend leicht verständliche Informationen gebraucht werden, haben die Corona-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe im Juli gezeigt. Zu beiden Notlagen habe es online zunächst keine aktuellen Hinweise gegeben, sagte Katrin Herdejürgen von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die Folge: „Menschen mit kognitiven Einschränkungen konnten sich nicht zeitnah über die Lage und das Virus informieren.“

Auch positive Beispiele

Neben diesen ernüchternden Beispielen finden sich im Internet aber auch Vorbilder für Leichte Sprache. Eines sei die Webseite der Stadt Köln, sagt Expertin Katrin Lang. Die Stadt erkläre online in verständlicher Sprache, wie sich der Wohnsitz ummelden oder ein Pkw anmelden lässt. Damit gehe sie weit über das hinaus, was andere Städte und Gemeinden in Leichter Sprache anbieten.

Regeln für Leichte Sprache

Seit 2006 arbeiten Büros für Leichte Sprache aus Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden in einem Netzwerk zusammen. Sie diskutieren Standards für Texte der Leichten Sprache. Das Netzwerk Leichte Sprache hat dazu Regeln aufgestellt. Danach sind zu verwenden:

- kurze Sätze, einfacher Satzbau, eine Aussage pro Satz. Nicht: „Wenn Sie mir sagen, was Sie wünschen, kann ich Ihnen helfen“. Sondern: „Ich kann Ihnen helfen. Bitte sagen Sie mir: Was wünschen Sie?“

- einfache Wörter, die etwas genau beschreiben, also zum Beispiel nicht „öffentlicher Nahverkehr“, sondern „Bus und Bahn“

- keine Fremdwörter

- zusammengesetzte Hauptwörter mit Bindestrich schreiben: also nicht Arbeitsgruppe, sondern Arbeits-Gruppe

- viele Verben, keine Abkürzungen und außerdem Genitiv, Passiv und Konjunktiv vermeiden

- bildliche Sprache vermeiden, weil viele Menschen die Texte wörtlich nehmen. Also zum Beispiel nicht „Rabeneltern“ schreiben, denn mit Rabeneltern sind meistens nicht die Eltern von Rabenküken gemeint

- hohe Zahlen und Prozentangaben vermeiden: Statt „14.795 Menschen“ lieber „viele Menschen“, statt „14 Prozent“ lieber „einige/wenige“. Meistens sind Ziffern leichter zu verstehen als Worte: nicht „fünf Frauen“, sondern „5 Frauen“

- Sonderzeichen erklären, zum Beispiel: „Ein Paragraf ist ein Teil in einem Gesetz. Das Zeichen für Paragraf ist: §. Jeder Paragraf hat eine Nummer.“

- Texte mit passenden und leicht verständlichen Bildern verbinden

Das Netzwerk Leichte Sprache fordert, alle Texte und Bilder von Menschen mit Lernschwierigkeiten prüfen zu lassen. Nur sie könnten wirklich feststellen, ob Betroffene den Text auch verstünden.

Laut Duden-Verlag sind in Deutschland rund 10 Millionen Menschen auf Texte in Leichter Sprache angewiesen. Unter ihnen sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie Demenz, funktionale Analphabeten und Einwanderer mit geringen Deutschkenntnissen.

rh/sts (mit epd)