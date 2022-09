DW Nachrichten

Großer Abschied von Königin Elizabeth II.

Mit einem Staatsbegräbnis ehrt das Vereinigte Königreich seine verstorbene Regentin, mehr als 2000 Gäste nahmen an dem Trauergottesdienst in Westminster Abbey teil. Ihre letzte Ruhe findet Elizabeth II. auf Windsor Castle – an der Seite ihres Mannes, ihrer Eltern und Schwester.