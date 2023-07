Ein bisschen sieht es aus wie in Wimbledon - und dient den Profis auch zur Vorbereitung auf das bedeutendste Tennisturnier der Welt. Das ATP-Turnier in Halle findet immer kurz vor dem Grand-Slam-Event in London statt. Halle ist neben dem Herren-Turnier in Hamburg sowie den Damen-Turnieren in Berlin und Stuttgart eines von vier Events in Deutschland, bei denen es um 500 Weltranglistenpunkte geht.