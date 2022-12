Große Sportereignisse im Jahr 2023

Super Bowl

Am 12. Februar steigt in der Arena in Glendale, Arizona die größte Sportparty des Jahres. Es ist das 57. Endspiel der National Football League (NFL) und wird, wie immer, gigantisch - sportlich und was die Show drumherum angeht. Der Einziger Wermutstropfen für die Fans im US-Wüstenstaat: Die Arizona Cardinals, Heimmannschaft der Gastgeberstadt, wird in dieser Saison wohl die Playoffs verpassen.