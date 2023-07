Große Brände jetzt auch in Mittelgriechenland ausgebrochen

Nach wochenlanger Trockenheit sind in Mittelgriechenland zahlreiche Brände ausgebrochen, die nach Angaben der Regionalverwaltung außer Kontrolle geraten sind. Die Behörden haben die Evakuierung der Außenbezirke von zwei Städten im Zentrum des Landes angeordnet. "Das Feuer hat das Industriegebiet von Volos erreicht, ein Evakuierungsbefehl wurde erlassen", sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Costas Agorastos, dem staatlichen Rundfunk (ERT).

Laut Feuerwehrsprecher Ioannis Artopios waren von dem Evakuierungsbefehl fünf Ortschaften nahe der 85.000-Einwohner-Stadt Volos betroffen. Löschflugzeuge und -hubschrauber versuchten, die Brände zu löschen. Am Kampf gegen die Flammen nehmen auch Hunderte Einwohner teil, wie Reporter vor Ort berichteten.

Anwohner der Stadt Volos helfen unter anderem durch das Sammeln von Wasserflaschen für die Feuerwehrbeamten Bild: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Zwei weitere Todesopfer durch Brände

Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Wie ERT berichtete, wurde eine Frau in einer Küstenregion nahe der Stadt Volos tot mit Verbrennungen am Körper in einem Wohnmobil aufgefunden. Weiteren Medienberichten zufolge kam es im Ort Agios Georgios in derselben Region zu einem weiteren Todesopfer, dort starb ein Viehhirte. Bereits am Dienstag waren drei Todesopfer vermeldet worden. Außerdem verendeten tausende Nutz- und Wildtiere in den Flammen.

Inmitten der anhaltenden, intensiven Hitze loderte zudem ein Feuer außerhalb der 60.000-Einwohner-Stadt Lamia. Dort sollten laut Artopios drei Ortschaften evakuiert werden. Nach Angaben der Notrufzentrale 112 war im Zentrum des Landes im Laufe des Mittwochs eine neue Flammenfront entstanden. "Heute ist der schwierigste Tag des Sommers", sagte Feuerwehrsprecher Artopios vor Journalisten in Athen. Die Einsatzkräfte kämpften ihm zufolge am Mittwoch gegen 90 Brände, von denen 61 innerhalb von 24 Stunden ausgebrochen seien.

Für die Feuerwehr ist es ein besonders schwieriger Tag - sie kämpft aktuell gegen 90 Brände Bild: Stamos Prousalis/REUTERS

Gelöschte Feuer auf Rhodos lodern wieder

Auf der Ferieninsel Rhodos gab es am Donnerstagmorgen im Südosten weiterhin zahlreiche kleinere Brandherde. Im Südosten der Ferieninsel sind Mittwochabend erneut an mehreren Stellen Brände wieder aufgeflammt, von denen die Behörden geglaubt hatten, sie seien gelöscht, wie griechische Medien berichteten.

"Es wird wieder ein schwieriger Tag für Rhodos", sagte der Feuerwehrsprecher im Staatsrundfunk. Dies gelte auch für die nächsten Tage. Dort kämpfte die griechische Feuerwehr zusammen mit Freiwilligen und Feuerwehrleuten aus Rumänien und der Slowakei gegen die Flammen. Touristen sind den Informationen zufolge nicht mehr in Gefahr, wie der staatliche Rundfunk weiter berichtete.

Wind beendet Extremhitze aber treibt Feuer an

Meteorologen warnten immer wieder: Starke Winde zusammen mit der Trockenheit seien ein "explosiver Cocktail". Starke Nordwinde, die in der Nacht zum Donnerstag im Südosten Europas eintraten, haben die fast zweiwöchige Extremhitze in Griechenland mit Temperaturen von bis zu 45 Grad beendet. Landesweit werden die Thermometer nun Werte um die 35 Grad anzeigen, wie das Wetteramt am Donnerstag mitteilte.

mws/gri (afp, dpa)