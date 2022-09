Großbritannien: Zerfällt das Commonwealth?

Doch einige Länder, hauptsächlich ehemalige britische Kolonien, wollen sich komplett von Großbritannien lösen. Mit dem Tod Elisabeths II. könnten diese Bestrebungen eine neue Dynamik bekommen.

Für den neuen König Charles III. sind das schwierige Startvoraussetzungen. Wie wichtig ist die britische Monarchie noch, was ist ihre zukünftige Rolle?

Bosnien: Ein Moslem baut eine christliche Kirche

Alles änderte sich für Husejn Smajić, als er auf seinem Grundstück in Veseloj ein kleines Wasserkraftwerk bauen wollte. Statt Fundamente zu gießen, fand er welche: die einer mittelalterlichen Kirche. Und grub auf eigene Kosten unter wissenschaftlicher Anleitung weiter. Schließlich vermachte er das archäologisch bedeutende Erbe der katholischen Kirche.

Aus "Liebe zur Einheit Bosniens", wie er sagt, entschloss er sich zudem, eine neue Kirche zu bauen. Noch ist sie nicht fertig, aber weit gediehen. Schon jetzt ist sie ein Monument für Frieden und Verständigung in dem zerrissenen Land.

Tschechien: Kein Glas ohne Gas

Die tschechische Glasindustrie kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Doch viele Firmen sorgen sich vor dem Hintergrund steigender Energiepreise um ihre Zukunft. Denn die Herstellung von Glas benötigt viel Energie. Die Anlagen werden zumeist mit Gas befeuert. Und da ist Tschechien fast ganz auf Russland angewiesen.

Einige kleinere Glashütten mussten bereits schließen. Steigende Energiepreise sorgen für Unruhe im ganzen Land. Anfang September haben in Prag rund 70.000 Menschen gegen die hohen Energiekosten und für ein Ende der Sanktionen gegen Russland demonstriert.

Deutschland: Eine Geflüchtete als Lokführerin

Selbst eine Lok zu fahren - das ist das große Berufsziel einer Gruppe Geflüchteter in Stuttgart. 14 Menschen werden derzeit umgeschult - ein Pilotprojekt der Deutschen Bahn.

Mit dabei ist Sonia Alaghehband, die im Iran als Englischlehrerin arbeitete. Vor sechs Jahren flüchtete sie über Umwege nach Deutschland. Allein - nur mit Chika, ihrem Hund. Ihre Familie zuhause ist stolz auf Sonias Karriere bei der Deutschen Bahn. Denn als Frau eine Lok zu fahren wäre im Iran undenkbar.

Frankreich: Theater auf dem Bauernhof

Frankreichs Bauern stehen unter Druck. Steigende Personalkosten, niedrige Preise und bürokratische Regulierungen lassen immer mehr Landwirte ihre Höfe aufgeben. Nicht so David Caumette aus der Nähe von Toulouse. Er übernahm 2007 den Hof seiner Familie und begann ihn zu modernisieren.

Zunächst wurde Fleisch ohne Zwischenhändler verkauft, später eröffnete er einen Landgasthof. Schließlich startete David Caumette vor ein paar Jahren mit Aufführungen und Musiktheater. Damit konnten der Hof gerettet und auch Arbeitsplätze geschaffen werden.

