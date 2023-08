Großbritannien: Millionäre, die mehr Steuern zahlen wollen?

Um die Armut in Großbritannien in den Griff zu bekommen, fordern 40 Millionäre alle Superreichen im Land auf, 1% mehr Steuern zu zahlen.

Der jährliche Gewinn von bis zu 60 Milliarden Euro solle die Schere zwischen arm und reich verringern.

In keinem Land Westeuropas klafft die Schere zwischen Reich und Arm weiter auseinander als in Großbritannien. Mehr als zwei Millionen Briten sind von Foodbanks abhängig und die Regierung tue nichts, kritisieren einige Millionäre. Sie habeneinen Verein gegründet, um dagegen etwas zu unternehmen.

Bild: Borut Zivulovic/REUTERS

Slowenien nach der Flutkatastrophe

Zwei Drittel Sloweniens sind von der Flut betroffen, viele Dörfer durch Wasser und Geröll von der Außenwelt abgeschnitten. Das Balkanland kämpft nach Starkregen mit den Folgen der schwersten Naturkatastrophe seiner Geschichte. Ministerpräsident Robert Golob schätzt den Schaden an Straßen, Energieinfrastruktur und Häusern auf mehr als 500 Millionen Euro. Die hohe Bodenfeuchtigkeit mache Erdrutsche wahrscheinlich, warnen Geologen. Hubschrauber versorgen Opfer mit dem Nötigsten.

Bild: Peter Yeung/DW

Spanier streiten um Sonnenenergie

Das sonnenreiche Spanien setzt auf Solarstrom für ganz Europa. Doch die riesigen Fotovoltaik-Felder stehen mitten in der Landschaft und verdrängen die Landwirtschaft. Anwohner beschweren sich und sprechen von Kolonialismus. Denn die Energie ist nicht nur für den eigenen Bedarf gedacht. Ein Großteil wird exportiert. In kleinerem Maßstab kann Energie dagegen auch im Einklang mit der Natur erzeugt werden, gefördert von der Europäischen Union.

Bild: Straubmeier/nordphoto GmbH/picture alliance

Venedig: Kampf gegen den "Over-Tourismus"

Italiens berühmte Lagunenstadt Venedig genießt weltweit eine magische Anziehungskraft. Und das ist das Problem. Der sogenannte „Overtourism“ zerdrückt das ursprüngliche venezianische Leben. Für die Venezianerinnen und Venezianer war ihre Welt in Ordnung, solange die Sestieri, die Stadtviertel belebt und die einheimischen Geschäfte florierten. Seit einige Jahren kippe das, erzählt Giovanni Leone vom Nachbarschaftsverein Do.Ve. Wohnungen seien fast ausschließlich für Touristen vorgesehen. Einheimische zögen ans Festland, weil ihnen der Tourismus zu viel und das Leben zu teuer werde.

Bild: Rosie Birchard/DW

Belgien: die Tänzerin im Rollstuhl

Sie teilt ihre Lebensfreude, trotz einer Kinderlähmung und der Flucht vor dem Völkermord in Ruanda. Iris Mukeshimana unterrichtet Tanz - geschritten und gerollt. Die Belgierin gibt Kurse in "Cyclodanse", einem Gesellschaftstanz, bei dem ein Partner im Rollstuhl sitzt und der andere steht. Sie will die Welt des Tanzes für Menschen mit Behinderungen öffnen.

