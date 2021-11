Made in Germany

Großbritannien: LKW-Fahrer dringend gesucht

In Großbritannien fehlen Lastwagenfahrer. Das führt zunehmend zu Problemen. In britischen Supermärkten sind große Lücken in den Regalen seit Wochen nicht zu übersehen. Wo sind die LKW-Fahrer geblieben und was bedeutet das für die Wirtschaft?