Europa

Griechenland: Weihnachtsboote statt Tannenbäume

Mit über 3000 Inseln gibt es wohl kein Volk in Europa, das enger mit dem Meer verbunden ist als die Griechen. Daher verwundert es nicht, dass man an Weihnachten traditionell Boote mit Lichtern schmückt, um diese Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. In den Jahren der Krise ist diese alte Tradition zu neuem Leben erwacht.