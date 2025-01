Die fünf Tage auf der Halbinsel zeigen Wirkung. Natürlich kann so ein Besuch keine umfassende Therapie ersetzen. Orest Kavetskyi, einer der Organisatoren aus Lwiw, meint aber: "Wir sehen bereits, dass diese fünf Tage, die wir auf dem Athos verbracht haben, mindestens ein Jahr Rehabilitation in der Ukraine, in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Zentren ersetzen werden."