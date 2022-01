Grenzenloses Vertrauen

„Die Zukunft ist wieder da“, sagt Pfarrerin Tina Blomenkamp aus Muggensturm. Nach weihnachtlichen Glanz- und Gloriamomenten ist die Welt Ende Januar wieder nüchtern(er) geworden. Und die Frage nach der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft rückt persönlich und global wieder in den Vordergrund. Der Gottesdienst fragt danach, woher das Vertrauen in die Zukunft kommen kann und findet bei Wissenschaftlern und in biblischen Texten erstaunliche Antworten. Als Leitmotiv verbinden Sterne die Vergangenheit mit der Zukunft.

In Muggensturm ist die Kirche "Zum guten Hirten" ein wichtiger Treffpunkt der Gemeinde. Der Vorgängerbau wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, in den 50er Jahren entstand die heutige kleine Kirche in Bahnhofsnähe. Ihre helle und freundliche Atmosphäre und die gute Akustik laden dazu ein, Gottesdienst zu feiern, Ruhe zu finden, zu singen und zu beten.

Muggensturm liegt in der Rheinebene zwischen Karlsruhe und Baden-Baden und in Ost-West-Richtung zwischen Elsass und Schwarzwald. Der kleine Ort im Grünen ist rund 800 Jahre alt und hat gut 6000 Einwohner. Die evangelischen Christinnen und Christen aus den Orten Bietigheim, Muggensturm und Ötigheim bilden die Dreieinigkeitsgemeinde: eine offene, fröhliche und herzliche Gemeinde am nördlichen Rand des Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt.