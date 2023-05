Rodungen: Arbeitsplätze oder Natur?

Viele Länder haben Einfuhrvorschriften erlassen, um illegale Abholzung zu verhindern, dazu gehört auch Argentiniens sogenanntes Waldgesetz von 2007. Doch nicht alle Menschen in der Region stehen den Rodungen ablehnend gegenüber: Einige Einheimische verweisen auf die Bedeutung von Agrarexporten für die Schaffung von Arbeitsplätzen in ihrer Region, in der die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt.