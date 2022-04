DW Nachrichten

Grammys 2022 mit Überraschungsgast

Für 11 Grammys war er nominiert, mit fünf ging er nachhause: Jon Batiste war der größte Gewinner der Grammy Awards 2022. Die Veranstalter schlugen an dem Abend auch ernstere Töne an und räumten dem Krieg in der Ukraine einen großen Platz in der Show ein.