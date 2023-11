Grünen-Parteitag: Kurshalten in Krisenzeiten

Es ist ein intensiver Parteitag, den die Grünen in Karlsruhe abhalten. Vier Tage lang, fast 4000 Gäste inklusive Journalisten. Das Treffen ist das bestbesuchte in der Parteigeschichte. Trotzdem ist es zumeist fast still im Saal. Draußen im Foyer, wo sonst viele Gespräche geführt werden, ist es vergleichsweise leer. Kein Wunder: Die vielen Krisen, innen- wie außenpolitische, denen sich die Grünen als eine von drei Regierungsparteien gegenübersehen, verlangen ein hohes Maß an Konzentration.

Die Kriege in der Ukraine und in Nahost, die Inflation, die hohen Energiekosten, die gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland, der Antisemitismus, die Migranten-Feindlichkeit: Jedes einzelne dieser Themen hätte für sich genommen einen ganzen Parteitag bestimmen können. Jetzt kommt alles auf einmal. Und dann gibt es auch noch ganz aktuell die Haushaltskrise und die Krise der Ampelkoalition der Grünen mit SPD und FDP, die vor allem einen betrifft: Robert Habeck.

Angezählt wirkender Habeck: "CDU ist eine Partei von gestern"

Der Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz wirkt angezählt. Dabei ist er es, der jetzt sagen muss, wie es weitergeht, nachdem das Bundesverfassungsgerichts den Haushaltsplan der Regierung kassiert hat: 60 Milliarden Euro dürfen nicht wie vorgesehen in den Klimaschutz fließen. Der Vizekanzler, wie eigentlich die gesamte Regierung, ist dadurch in die Defensive geraten. Aber da will Habeck nicht bleiben.

Woher sollen jetzt die Milliarden für den Klimaschutz kommen? Die Haushaltskrise stürzt die Regierung in Deutschland in eine schwere Krise Bild: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Überall auf der Welt, so Habeck, investierten die Staaten in eine nachhaltige Zukunft, die USA allein mit einer astronomischen Summe von rund 400 Milliarden US-Dollar. Und da rate die Opposition in Deutschland zum Sparen? Das Haushaltsurteil war auf eine Verfassungsklage der Opposition von CDU und CSU hin ergangen. Die Schuldenbremse im Grundgesetz sei so nicht mehr zeitgemäß, so Habeck. Wenn der Staat seinen Unternehmen nicht helfe bei den Zukunftsinvestitionen, dann falle Deutschland in diesem harten Wettbewerb zurück: "Mit der Schuldenbremse haben wir uns die Hände auf den Rücken gebunden und gehen in einen Boxkampf", sagte er am Freitag. Der Vorschlag der Union, die das den Markt regeln lassen möchte, sei nicht mehr zeitgemäß. Über die CDU und Friedrich Merz sagt Habeck: "Das ist eine Partei von gestern mit einem Vorsitzenden von vorgestern."

Wird die Schuldenbremse reformiert?

Spätestens jetzt ist Habecks Stimme sehr laut. Die 825 Delegierten danken es ihm mit langem Applaus. Habeck ist für eine Reform des seit 2009 bestehenden Gesetzes, das die maximale Neuverschuldung insgesamt an die Wirtschaftsleistung koppelt. Habeck will, dass die Bremse für den Kernbereich des Haushalts in Kraft bleibt, also für aktuelle Aufgaben, die ihren Nutzen im jeweils laufenden Haushaltsjahr entfalten. Investitionen in die Zukunft sollen dann nicht mehr der Schuldenbremse unterliegen.

Gleich nach Habecks Rede wird Jens Südekum von der Universität Düsseldorf per Video zugeschaltet und sagt diesen Satz: "In Karlsruhe hat die Schuldenbremsen-Ideologie einen Kantersieg errungen." Die Bremse gehöre ausgesetzt, sagt der Wirtschaftswissenschaftler nicht nur 2023, auch im kommenden Jahr. Habecks Staatssekretärin Franziska Brantner weist im Gespräch mit der DW darauf hin, dass ohne dies auch Ressorts vom Spardruck betroffen seien, die von SPD oder FDP geführt werden: "Es fehlen jetzt zweistellige Milliardenbeträge für die Sanierung der Bahn, es fehlen Gelder für Turnhallen und Kitas." Geld fehle also fast überall.

Beklemmende Stille beim Thema Nahost

Dann geht es um den Nahen Osten. Seit dem Angriff der militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas, die nicht nur westliche Staaten als Terrororganisation einstufen, auf Israel war Außenministerin Annalena Baerbock mehrmals in der Region. Fast bricht ihr die Stimme, als sie von einem Gespräch mit einem israelischen Familienvater berichtet, dessen Frau und Kinder in den Gaza-Streifen verschleppt wurden: "Am 7. Oktober hat die Hamas das Trauma der Shoah reaktiviert", sagt Baerbock.

Die ersten Geiseln in Gaza sind frei: Annalena Baerbock zeigt sich am Rande des Parteitags erleichtert. Bild: Jens Thurau/DW

Sie berichtet aber auch von Gesprächen mit palästinensischen Familien, die Opfer durch israelische Gegenschläge zu beklagen haben. Mit Blick auf die Folgen des Krieges hier in Deutschland stellt sie jedoch klar: "Antisemitischer Hass und Hetze sind keine Meinung." Passend dazu haben die Grünen Hanna Veiler als Gastrednerin eingeladen. Als Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion ist sie Sprecherin von 25.000 jüdischen Studenten in Deutschland. Sie gibt Einblicke in ihre Gefühlslage: "Wir sind seit dem 7. Oktober nicht mehr dieselben. Alles, was in Israel passiert, hat Folgen für die weltweite Diaspora. Wir müssen jetzt unsere Identität verbergen. Die Studierenden trauen sich nicht mehr an die Universität." Beklemmende Stille im Saal. Immerhin: Während des Parteitags kommt die Nachricht, dass erstmals Geiseln aus dem Gaza-Streifen frei kommen.

Die Basis stützt diesmal die Parteiführung

So bedrückend sind diese Krisen, dass die eigentlich immer rebellische Grünen-Basis ihrer Führung und ihren Ministerinnen und Ministern den Rücken stärken will. Nur vereinzelt monieren Delegierte das Auftreten in der Koalition: "Wir machen die Kompromisse, und die FDP, die viel kleiner ist als wir, bekommt, was sie will", ruft ein Delegierter aus Hamburg in den Saal.

Rückkehr der ersten Geiseln nach Israel: Die Lage in Nahost beschäftigt auch die Grünen enorm Bild: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Und dann ist da noch das Gefühl bei den Grünen, dass sie es sind, die die Verunsicherung in der Bevölkerung am meisten zu spüren bekommen. Teilweise geschehe das sogar zu Recht, sagt der Leipziger Delegierte Stanislav Elinson der DW: "Wir müssen uns auch selbst hinterfragen, nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen. Wir dürfen nicht zu radikal werden, wie beim Gebäude-Energie-Gesetz. Da sehe ich schon Handlungsbedarf auch bei uns."

Hat Habeck die Bürger verunsichert?

Mit einer Novelle des sogenannten Heizungsgesetzes hatte Robert Habeck als Wirtschaftsminister die Anforderungen an die Erneuerung von Gebäudeheizungen drastisch anheben wollen. Nach monatelangem Streit brachte die Regierungskoalition dann eine entschärfte Version durch den Bundesrat. Habecks Vorstoß hatte große Empörung auch in der Öffentlichkeit ausgelöst. Es sei damit deshalb so schlecht angekommen, weil die Menschen nach all den Krisen das Gefühl hatten, die Regierung wolle nun ihr Privatleben bestimmen, analysiert eine frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen im Gespräch mit der DW. Der Vorschlag sei schlecht kommuniziert worden und ein Grund für den Absturz, speziell von Habeck, in den Umfragen gewesen.

Wiedergewählt: Ricarda Lang und Omid Nouripour bleiben für weitere zwei Jahre Vorsitzende der Grünen Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Aber deshalb die Regierung verlassen, wie manche Medien schon spekuliert haben? Die Grünen wirken entschlossen, diese Regierungszeit gut zu Ende zu bringen, trotz all der erdrückenden Krisen. Ihrer Parteiführung haben sie jedenfalls das Vertrauen ausgesprochen und Ricarda Lang und Omid Nouripour mit satten Mehrheiten wieder zu ihren Vorsitzenden gewählt.