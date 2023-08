Grüne Wende mit Hindernissen

In der Wirtschaft soll alles grüner werden. Doch vieles ist umstritten: Flugbenzin aus Schweinefett, Wind- und Solaranlagen in Texas, der Ausbau der Stromnetze für Erneuerbare Energien.

Und deutsche Fabriken für Wärmepumpen im Ausland.

Bild: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Bedenklicher Biosprit: Fliegen mit Schweinefett

Biotreibstoffe aus Tierabfällen, etwa Schweinefett, wurden lange als Allheilmittel für emissionsfreien Verkehr in Europa angesehen. Doch nun kommen zusehends Bedenken auf, denn die Menge ist begrenzt und Betrug bei der Kennzeichnung leicht möglich.

Bild: zhang zhiwe/Zoonar/picture alliance

Texas: Widerstand gegen Wind- und Solaranlagen

In Texas sind mehr Projekte für erneuerbare Energien realisiert und geplant als in anderen Bundesstaaten der USA. Doch Wind- und Solaranlagen stoßen auf wachsenden Widerstand. Sowohl in der Bevölkerung als auch bei republikanischen Lokalpolitikern.

Bild: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Welches Stromnetz braucht die Energiewende?

Der Bau von Solar- und Windparks ist eine Sache. Sie an das Stromnetz anzuschließen eine andere. Wie muss sich unser Stromsystem verändern, um mit mehr erneuerbaren Energien fertig zu werden? Eine Bestandsaufnahme.

Bild: BWP

Wärmepumpen: Expansion nach Osteuropa

Der Markt für Wärmepumpen wächst. Während einige Unternehmen in Deutschland bleiben, bauen andere Megafabriken im Ausland, etwa Vaillant in der Slowakei. Doch auch in Deutschland wird die Produktion der umweltfreundlichen Wärmetechnik erhöht.

