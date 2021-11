Made in Germany

Grün und Fair - MADE

Ohne Nachhaltigkeit wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Immer mehr Firmen müssen sich darauf einstellen, ihre Produkte so herzustellen, dass Umwelt und Klima nicht zerstört oder belastet werden. Und sie können davon profitieren, denn sie werden so attraktiver für Kunden und Investoren.