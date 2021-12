Grönland: Kampf um Bodenschätze

Grönland: Gletscherwasser als Geschäftsmodell

Der Klimawandel schafft zwei Wasser-Probleme auf einmal: In weiten Teilen der Welt wird Trinkwasser knapp, in Polarregionen fließt Schmelzwasser in die salzigen Ozeane ab. Grönlands Regierung hat die Marktlücke erkannt.