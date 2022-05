Gottesdienst am 29.05.2022 Schlussgottesdienst des Katholikentages, Schlossplatz Stuttgart

Vom 25. bis 29. Mai 2022 findet der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart statt. Veranstaltet werden die Katholikentage seit über 170 Jahren vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), immer in Kooperation mit einem Bistum. Gastgeber ist in diesem Jahr das Bistum Rottenburg-Stuttgart. Das Leitwort des Katholikentages lautet: „leben teilen“.

Der feierliche Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von einem Gemeindechor, den Diözesankirchenmusikern, der Mädchenkantorei am Rottenburger Dom, sowie dem Rottenburger Domchor, den Dombläsern und Domsingknaben. Die Musikalische Gesamtleitung liegt bei dem Domkapellmeister der Dommusik Rottenburg, Christian Schmitt.

Katholikentage sind bunt, vielfältig, ernst und fröhlich, geistlich und politisch zugleich. Ob jung oder alt, die Teilnehmer wollen ihren Glauben in der Gemeinschaft als etwas Lebendiges erleben, neue Kraft schöpfen für den Alltag in Gemeinden, Verbänden und Initiativen.

Gleichzeitig sind Katholikentage ein Ort, an dem sich Katholiken den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Zeit stellen und nach Wegen suchen, die Welt aus ihrem Glauben heraus zu gestalten.

Hauptzelebrant ist Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die kirchliche Leitung hat Pfarrer Thomas Steiger.