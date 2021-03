Golden Globes drehen sich um Diversität

Milieustudie "Nomadland" erhält zwei Golden Globes

78. Globe-Verleihung auf Abstand

So nah und doch so fern: Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die 78. Verleihung der Golden Globes - pandemiebedingt auf Abstand: Fey stand in New York vor der Kamera, Poehler in Los Angeles. Auch alle Preisträgerinnen und Preisträger waren aus ihren Wohnzimmern oder Hotels digital zugeschaltet.