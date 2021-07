Gold und Silber für Dressurreiterinnen

Einen Tag nach dem Sieg im Team-Wettkampf hat sich Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl auch im Einzel zur Olympiasiegerin gekürt. Auf ihrer Stute Dalera verwies die 35-Jährige in der Grand Prix Kür die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Bella Rose auf den zweiten Platz. Bronze ging an die Britin Charlotte Dujardin auf Gio. Für das deutsche Olympiateam war es die insgesamt dritte Goldmedaille in Tokio.

Isabel Werth verpasste es mit Silber, in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer zu Spitzenreiterin Birgit Fischer aufzuschließen. Die 52-Jährige steht mit siebenmal Gold und fünfmal Silber weiterhin auf Rang zwei hinter der Rennsport-Kanutin, die es auf acht Gold und vier Silber gebracht hatte.

Silber für Judoka Eduard Trippel

Judoka Eduard Trippel hat bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einer Final-Niederlage die Silber-Medaille gewonnen. Der 24-Jährige aus Rüsselsheim verlor in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm am Mittwoch das Finale im legendären Nippon Budokan gegen den Georgier Lascha Bekauri durch Waza-ari, die zweithöchste Wertung im Judo, und verpasste damit knapp den ersten deutschen Olympiasieg im Judo seit Ole Bischof 2008. Für Trippel ist die Silber-Medaille in Tokio dennoch der bisher größte Erfolg seiner Judo-Karriere. Er ist zudem der erste deutsche Medaillengewinner in dieser Gewichtsklasse seit 1996, als Marko Spittka Bronze gewann.

Zuvor hatte Giovanna Scoccimarro die Bronzemedaille knapp verpasst. Dier 23-Jährige verlor das kleine Finale in der Klasse bis 70 kg gegen die niederländische WM-Dritte Sanne van Dijke.

Hausding erreicht weiteren "Meilenstein"

Patrick Hausding schrie seine Freude nach Olympia-Bronze mit Lars Rüdiger lauthals hinaus. In einem packenden Wassersprung-Krimi sicherte sich der Rekordeuropameister zusammen mit seinem Teamkollegen im letzten Sprung der Konkurrenz noch den dritten Rang und damit sein drittes Edelmetall bei Sommerspielen. Die Europameister mussten sich im Synchron-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett nur den Chinesen Wang Zongyuan/Xie Siyi und den US-Amerikanern Andrew Capobianco/Michael Hixon geschlagen geben.

"Dass ich in meiner letzten olympischen Saison so viele Meilensteine für mich selber erreiche, kann ich gar nicht in Worte fassen", sagte Hausding im ZDF. Der 32-Jährige hatte zusammen mit Beachvolleyballerin Laura Ludwig bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Stadion getragen. Alles zusammen komme ihm "wie ein Märchen" vor, so Hausding.

Bronze in deutscher Rekordzeit

"Ich habe die Chance einfach genutzt", sagte Sarah Köhler, nachdem sie wieder zu Atem gekommen war und sich nach ersten Freudentränen wieder gefasst hatte. Die 27-Jährige gewann über 1500 Meter Freistil die erste Olympia-Medaille für Deutschland im Beckenschwimmen seit 2008. Zuletzt hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen in Peking auf dem Podest gestanden, danach hatte es bei den Spielen in London und Rio de Janeiro Nullnummern gegeben. "Ich bin stolz wie eine ältere Schwester auf ihre jüngere", ließ Britta Steffen aus Deutschland wissen. "Sie hat das fantastisch gemeistert."

Freistilschwimmerin Sarah Köhler zog ihr Rennen durch und darf sich über Bronze freuen

Köhler schlug nach 15:42,91 Minuten als Dritte an und holte sich Bronze. Gold gewann die US-Amerikanerin Katie Ledecky (15:37,34), die damit den insgesamt sechsten Olympiasieg ihrer Karriere feierte. Silber ging an Ledeckys Landsfrau Erica Sullivan. "Ab 900 Metern tat es wirklich richtig weh. Dann ist es - wie für alle anderen auch - an einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund", sagte Köhler. "Aber ich wollte in diesem Finale unbedingt die Medaille. Ich habe einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren." Köhler verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord um fast sechs Sekunden.

Erneut Gold für die Fidschi-Inseln

Fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Rio hat sich das Rugby-Team aus Fidschi erneut die Goldmedaille im 7er-Rugby gesichert. Die Mannschaft vom südpazifischen Inselstaat setzte sich am mit 27:12 gegen Neuseeland durch. Nach dem Triumph von 2016 ist es überhaupt erst das zweite Edelmetall in Fidschis Olympiageschichte. Die Neuseeländer hatten zuvor Großbritannien bezwungen und mussten sich wie vor fünf Jahren mit Silber begnügen. Im kleinen Finale sicherte sich Argentinien mit einem 17:12 gegen die Briten Bronze.

Deutsche Fußballer scheiden aus

Für die deutschen Fußballer ist das olympische Turnier nach einer weiteren Enttäuschung vorzeitig beendet. Das Rumpfteam von DFB-Trainer Stefan Kuntz kam im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Marco Richter und Co. können es nicht fassen - die DFB-Elf muss vorzeitig aus Tokio abreisen

Kuntz standen nach der Roten Karte gegen Verteidiger Amos Pieper im zweiten Gruppenspiel erneut nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Trotzdem spielte die deutsche Elf gut und erarbeitete sich Chancen – nutzte sie aber nicht. Schließlich brachte sogar ein Eigentor des Leipzigers Benjamin Henrichs die Ivorer in Führung (67.). Zwar traf der Bochumer Eduard Löwen mit einem Freistoß noch zum Ausgleich (73.), zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Doppelvierer der Frauen verpasst Medaille

Im Rudern blieb der deutsche Doppelvierer der Frauen erstmals bei Olympischen Spielen ohne Medaille. Das Team um Schlagfrau Frieda Hämmerling verfehlte im Finale auf dem Sea Forest Waterway in Tokio das erklärte Ziel und musste sich nach einem dramatischen Endspurt mit Platz fünf begnügen. Gold holte der Doppelvierer aus China vor Polen und Australien.

Lange Gesichter bei den Ruderinnen des deutschen Doppelvierers

"Ich kann es nicht in Worte fassen", sagte Hämmerling. "Ich muss das hier erstmal alles verdauen und Abstand gewinnen. Wir müssen uns damit abfinden, das wird noch ein bisschen dauern." Bis 250 Meter vor dem Ziel lag das deutsche Team noch auf Silber-Kurs. "Dann haben wir uns einen Krebs gefangen", erklärte Carlotta Nwajide. Dabei handelt es sich um den Albtraum jedes Rudernden: Taucht das Ruderblatt im falschen Winkel ins Wasser, wird es tief abgelenkt. Das Ruder bleibt hängen, das Boot bremst.

Säbelfechter verlieren Bronzekampf

Die deutschen Fechter müssen weiter auf ihre ersehnte erste Medaille von Tokio warten. Das Säbel-Team der Männer verlor nach der knappen 42:45-Halbfinal-Niederlage gegen die Favoriten aus Südkorea auch im "kleinen Finale" um die Bronzemedaille gegen Ungarn. Max Hartung, für den es das letzte Gefecht seiner Karriere war, Matyas Szabo und Benedikt Wagner fehlte erneut nur eine Winzigkeit. Am Ende hatten die Ungarn mit 45:40 die Nase vorne.

Brennauer erneut Sechste, Roglic siegt

Für Radfahrerin Lisa Brennauer hat sich der Traum von ihrer ersten Olympia-Medaille noch nicht erfüllt. Die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin wurde in ihrer Spezial-Disziplin - wie schon zuvor im Straßenrennen - Sechste. Olympiasiegerin wurde die Niederländerin Annemiek van Vleuten, die bereits auf der Straße Silber gewonnen hatte. Brennauer startet auch noch auf der Bahn. Bei den Männern gewann der Slowene Primoz Roglic die Goldmedaille mit 1:01 Minuten Vorsprung vor dem Niederländer Tom Dumoulin, der schon 2016 in Rio Silber gewonnen hatte. Bronze sicherte sich der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis aus Australien.

Hockey-Team der Frauen löst Viertelfinal-Ticket

Die deutschen Hockeyspielerin feierten den dritten Sieg im dritten Spiel. Sie gewannen gegen Irland mit 4:2 (2:0) und lösten damit vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale. Lisa Altenburg mit einem Doppelpack (10. Minute und 40. per Siebenmeter), Cecile Pieper (20.) und Franziska Hauke (55.) trafen für das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger.

Jubel um die zweifache Torschützin Lisa Altenburg (3.v.l.)

Deutschlands Basketballer feierten den ersten Sieg im Olympia-Turnier. Nach der Auftaktniederlage gegen Italien gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gegen Nigeria mit 99:92 (50:50) und darf weiter auf das Viertelfinale hoffen. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 19 Punkten.

Alexander Zverev zog als erster Deutscher seit 21 Jahren bei einem olympischen Tennisturnier ins Viertelfinale der Einzel-Konkurrenz ein. Der Weltranglisten-Fünfte gewann gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili in zwei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:5).