Schwimm-Teenie Lydia Jacoby enthront Lilly King

Lydia Jacoby riss Mund und Augen auf, als sie auf die Anzeigentafel blickte. Es dauerte einige Sekunden, bis die erst 17 Jahre alte US-Schwimmerin registrierte, dass ihr im olympischen Schwimmbecken der Gold-Coup gelungen war. Nicht ihre Landsfrau und große Favoritin auf den Olympiasieg, Lilly King, schlug als Erste an, sondern der Teenie aus Alaska: Jacoby steigerte ihre persönliche Bestzeit über 100 Meter Brust, die sei bei der US-Qualifikation für die Spiele in Tokio aufgestellt hatte, um 33 Hundertselsekunden auf 1:04,95 Minuten. King, Doppelolympiasiegerin 2016 in Rio de Janeiro, musste sich mit Bronze zufrieden geben, Silber gewann die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker.

"Es war verrückt", sagte Jacoby - die erste Schwimmerin aus Alaska in einem olympischen Schwimm-Team der USA: "Aus einem Staat mit einer so kleinen Bevölkerung zu kommen, zeigt, dass man es schaffen kann, egal wo man herkommt." Die deutschen Schwimmerinnen Isabel Gose und Annika Bruhn schieden im Halbfinale über 200 Meter Freistil aus.

Gold im vierten Olympia-Anlauf

"Das ist so viel größer als ich. Das ist ein cooler Moment", sagte Triathletin Flora Duffy nach dem Rennen ihres Lebens. Die 33-Jährige wurde Olympiasiegerin im Triathlon und holte damit das erste Gold in der Geschichte Bermudas. Die Inselgruppe im Atlantik rund 1000 Kilometer östlich der USA hat weniger als 70.000 Einwohner. Seit Peking 2008 war Duffy bei allen Olympischen Spielen am Start. Jetzt gelang ihr die Krönung ihrer Karriere.

Thriathletin Flora Duffy freut sich über das erste Olympia-Gold für Bermuda

Dabei hätte sie im vergangenen Jahr nach zahlreichen Verletzungen fast schon ihre Laufbahn beendet. "Das Jahr war sehr herausfordernd. Jetzt ist es all die Verletzungen, die harten Zeiten und die Tränen wert", sagte Duffy. Die deutsche Triathletin Laura Lindemann wurde nach einer starken Vorstellung Achte.

Naomi Osaka scheidet aus

Ihren Traum von Olympia-Gold begraben musste Japans Tennisstar Naomi Osaka. Die Topfavoritin, die bei der Eröffnungsfeierder Spiele das Olympische Feuer entzündet hatte, schied nach einem enttäuschenden Achtelfinal-Auftritt gegen die Tschechin Marketa Vondrousova aus. Osaka verlor glatt in zwei Sätzen mit 1:6 und 4:6. Vor den Olympischen Spielen hatte die 23 Jahre alte Japanerin wegen Depressionen eine fast zweimonatige Wettkampf-Pause eingelegt.

Völlig von der Rolle: Allein im ersten Satz leistete sich Naomi Osaka 14 unerzwungene Fehler

Die deutschen Hockey-Männer stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gewann gegen den zweimaligen Olympiasieger Großbritannien nach einer starken Leistung mit 5:1 (1:1) und feierte damit den zweiten Sieg im dritten Spiel. Bester Mann auf dem Platz war Florian Fuchs, der drei Treffer erzielte. Mit einem Sieg gegen die noch punktlosen Südafrikaner kann das deutsche Team am Donnerstag vorzeitig das Ticket für die erste K.o.-Runde lösen.