"Goethes Gärten" auf dem Dach der Bundeskunsthalle

Goethe: Dichter und vieles mehr

Der treue Freund

In dieses Gartenhaus im Park in Weimar zog Goethe sich gerne zurück. Herzog Carl August war mehr als sein Arbeitgeber, die Herren waren 53 Jahre lang Freunde. Nicht immer in Harmonie, denn Goethe hatte einen eigenen Kopf. So strapazierte er die Beziehung mit plötzlichen Fernreisen. Carl August war es, dem er sein "von" verdankte: Der Herzog adelte Goethe 1782.