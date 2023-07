In Griechenland brennt es in der Nähe von Athen. Im Großraum der griechischen Hauptstadt sind mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich rasch durch das trockene Buschwerk und breiteten sich bis nach Anavyssos in der dicht besiedelten Region Attika, sowie in Richtung der Badeorte Lagonissi, Anavyssos und Saronida aus, in denen viele Ferienhäuser stehen.