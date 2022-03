Global 3000

Global Teen: Aiché Yatabaré von der Elfenbeinküste

Die 15-jährige Aiché Yatabaré lebt in der Elfenbeinküste, und ihr Bruder ist ihr Komplize. Aiché geht gern in die Schule. Einen Tag in der Woche hat sie Online-Unterricht und kann so ihre Computer-Kenntnisse verbessern.