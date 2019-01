Global Risk Report: Viele Risiken, wenig Zusammenarbeit

Treibhausgas-Konzentration erklimmt Allzeithoch

Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist nach den Messungen von Klimaforschern so hoch wie nie. Die Weltwetterorganisation WMO warnt in Genf vor schädlichen Folgen, die nicht mehr umkehrbar sind. (22.11.2018)