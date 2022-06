Global 3000

Global 3000 - Das Globalisierungsmagazin

In Kolumbien gehört Gewalt auch sechs Jahre nach Ende des Bürgerkriegs zum Alltag. Gibt es eine Chance auf Frieden? Kaum ein Land ist so trocken wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Geimpfte Wolken sollen Regen bringen. Braune Hyänen werden in Namibia gejagt, doch sie haben auch Fans.