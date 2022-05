Global 3000

Global 3000 - Das Globalisierungsmagazin

Atomtest-Opfer in den USA: Der lange Kampf um Entschädigung. Kurz vor zwölf: Wie können wir das Artensterben stoppen? Die grüne Pest: Wasserhyazinthen in Südafrika. Warten auf Touristen: Leere Tempel in Kambodscha