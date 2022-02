Global 3000

Global 3000 - Das Globalisierungsmagazin

Mahraganat ist für Ägyptens Jugend Kult, auch wenn die provokative Rap-Musik neuerdings verboten ist. Senioren in China sollen künftig von Robotern statt von Menschen gepflegt werden. Peru baut Blaubeeren in der Wüste an, das bringt Geld in die Kassen, aber schädigt die Umwelt. Alberta Akosa überzeugt Frauen in Ghana, dass ein eigener Gemüsegarten mehr als nur Essen auf den Tisch bringen kann.