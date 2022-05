Glaubenssachen - Mönche als Macher - Das grüne Kloster Plankstetten

Aber eigentlich ist es umgekehrt, zum Beten kommen die Mönche kaum mehr. Dafür gibt es umso mehr Arbeit. Landwirtschaft und Tierhaltung, die eigene Bäckerei und der Schlachtbetrieb, all das lässt sich nicht mehr mit dem ordinierten Personal machen. Über 120 weltliche Mitarbeiter sind nötig, um den Klosterbetrieb am Laufen zu halten. Für die 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr müssen alle schwer schuften. Neben den eigenen Läden werden Märkte, Bioläden und einzelne Shops beliefert. Außerdem gibt es immer noch eine Bibliothek mit über 120.000 Büchern und das Kloster selbst zu pflegen. Wie das alles zusammen geht zeigt unsere Autorin Sylvia Wassermann in ihrer eindrücklichen Filmreportage.