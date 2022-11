Glaubenssachen - Heilige Frauen von Köln

Wie reflektieren Frauen heute das Bild der heiligen Frauen und welche Rolle beanspruchen sie für sich in der Kirche. Welches Bild vermittelte die Kirche von diesen geschichtsträchtigen Frauen und wie wusste sie deren Geschichte und Wirkmacht für ihre Zwecke zu nutzen. Wie sehen HistorikerInnen und Aktive der Bewegung Maria 2.0 diese Frauenpersönlichkeiten. Im Mittelpunkt steht die Heilige Ursula, die Schutzpatronin der Stadt. Ihre Gebeine und Schädel sowie die ihrer 11.000 jungfräulichen Begleiterinnen schmücken die goldene Kammer der St. Ursula Kirche. Die Existenz der Heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen ist geschichtlich nicht belegt. Aber Köln nutzte die Legende geschäftstüchtig im Reliquienhandel und finanzierte so zum großen Teil den Bau des Kölner Doms. Eine weitere wichtige Protagonistin ist die promovierte Philosophin Edith Stein, geb. 1891 als Jüdin. Sie konvertiert zum Christentum und tritt 1933 in den Kölner Karmel ein. 1938 wird ihre jüdische Abstammung offenbar und 1942 wird sie mit ihrer Schwester Rosa nach Auschwitz deportiert und ermordet.