Glaubenssachen

Glaubenssachen - Frauen in der Kirche - Kann die Katholische Kirche Reformen?

Maria 2.0 ist eine Frauenbewegung, die die Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche fordert, auch in den offiziellen Ämtern. Sie wollen, bislang den Männern vorbehaltene Funktionen, als Priesterinnen und Diakoninnen, also Assistentinnen der Priester*innen, übernehmen dürfen. Einige Frauen wünschen sich auch das höchste Amt der katholischen Kirche, eine Päpstin.