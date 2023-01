Glaubenssachen - Erfolgreiche Mission - Reise zurück nach Afrika

Zur Missionsstation gehörten Schule, Musikschule und Berufsbildungseinrichtungen. Die beiden Pfarrer gehörten wohl zu denjenigen, die ohne kolonialistische Attitüde nach Afrika gingen. Schon als Kind bewunderte die heute alte Dame ihren Vater, der in kürzester Zeit zwei lokale Sprachen beherrschte. In Bukoba wird sein Name bis heute hochgehalten, der lokale Bischof hält Kontakt zu seiner Tochter und ihren noch lebenden Geschwistern. Wiederholt ist sie eingeladen worden. Nun, in ihrem 92. Lebensjahr will sie sich tatsächlich aufmachen. Anhand der Geschichte des Vaters Otto Hagena und den Erinnerungen seiner hochbetagten Tochter beleuchtet der Film die evangelische Mission gestern und heute in Afrika. Hat die Kirche möglicherweise Schuld auf sich geladen? Wie hat die einheimische Bevölkerung in Tansania diese Missionsarbeit erlebt? Wie sieht der Glaubens- und Lebensalltag in Kigarama heute aus? Was ist geblieben und welche neuen Herausforderungen gibt es?