Glaso - Stimme

Glaso ist ein Wort auf Romanes und bedeutet Stimme. Unsere Autorin Gilda-Nancy Horvath lässt in dieser Portraitreihe Menschen zu Wort kommen, die sich in unterschiedlichen Kontexten erfolgreich dagegen zur Wehr setzen, auf ihre Herkunft reduziert zu werden. Sie lenken den Fokus auf Zeitgeist und Wertewandel in Europa aus der Perspektive von Sinti und Roma.

*Gilda-Nancy Horvath ist Journalistin und Aktivistin. Ihre Haltung beschreibt sie als superpositionell: Die Portraits sollen durch selbstbestimmte Narrative der ProtagonistInnen für sich sprechen.

Alina. Bukarest. Courage

"Ich bin nicht nur ein Label. Ich bin viele Geschichten, die ich immer noch entdecke. Wir Menschen sind keine abgeschlossenen Dinge. Wir sind auf einem kontinuierlichen Pfad des Wachsens und der Veränderung - und es ist hart, immer auf ein Etikett reduziert zu werden, das auf meiner Stirn haftet."

William. New York. Selbstbewusstsein

"Ich kann die Vielen unterstützen, die progressive Ansichten vertreten. Es ist wichtig anzuerkennen, dass 'die Roma' vielschichtig sind, nicht einheitlich definierbar. Es gibt viele verschiedene Arten von Menschen, Kulturen und politischen Ansichten - auch bei uns."

Roxy. Berlin. Revolution

"Es scheint, wir haben aus der Geschichte nichts gelernt... Zuerst werden Menschen ihrer Menschlichkeit beraubt, ihrer Rechte und ihrer Würde. Meine Großeltern haben mir gezeigt, dass man demütig mit Menschen umgehen muss."

Dalibor. Bosnien. Demokratie

"Die Pandemie ist der perfekte Boden für Desinformation und die gezielte Auslotung moralischer und ethischer Grenzen. Genau an diesem Punkt müssen wir uns fragen, wie stark der Einfluss der Medien auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ist."

Auf romblog.net sind die Portraits dreisprachig publiziert: Deutsch, Englisch und Romanes.