Gladbachs Krise setzt sich bei Union fort

Angeführt vom Ex-Gladbacher Max Kruse hat der 1. FC Union Berlin den Fehlstart von Gladbach-Trainer Adi Hütter in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Unter Dauer-Anfeuerung im Stimmungstempel von Köpenick kassierte Borussia Mönchengladbach am Sonntag eine 1:2 (0:2)-Niederlage. Niko Gießelmann in der 22. Minute und Taiwo Awoniyi (41.) erzielten die Tore für die Berliner. Der Treffer der Gäste durch Jonas Hofmann in der Nachspielzeit (90.+1) kam zu spät. So wurde es mit der Wiedergutmachung nach der 0:4-Pleite vor einer Woche gegen Bayer Leverkusen bei den Borussen nichts: Gladbach steht mit seinem neuen Coach Hütter nach drei Spielen mit gerade mal mit einem mickrigen Punkt da.

FC Bayern fehlt ein Tor zur Tabellenspitze

Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern hat sich bei seinem 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen Hertha BSC keine Blöße gegeben und hätte wohl noch höher gewinnen können. Die Gäste hatten nie eine Chance, die Münchner auch nur annähernd in Gefahr zu bringen, streckenweise hatten sogar sie Probleme, dem quirligen Kombinationsspiel der Bayern überhaupt zu folgen. So auch beim frühen Führungstreffer durch Thomas Müller, der eine schnelle Ballstafette mit einem trockenen Direktschuss abschloss (6.). Robert Lewandowski hatte zuvor die Berliner Abwehr irritiert, indem er den Ball für den hinter ihm freistehenden Müller durchließ.

Nicht zu stoppen: Herthas Defensive hatte mit Robert Lewandowski ihre liebe Mühe

Doch auch der Pole kam noch zu seinen Toren, zunächst setzte er entschlossen nach und köpfte das 2:0 (35.). Lewandowski hat nun saisonübergreifend in 16 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen getroffen und damit einen Rekord von Gerd Müller übertroffen. Das 3:0 erzielte Jamal Musiala mit einem schönen Schlenzer (49.), das 4:0 nach Vorarbeit des zuletzt ausgepfiffenen Leroy Sané erneut Lewandowski (70.). Und auch das Tor zum 5:0-Endstand machte der Pole (84.). Es war im dritten Spiel bereits sein fünfter Saisontreffer und insgesamt das 282. Tor seiner Bundesligakarriere. Die Münchner Arena feierte, die Berliner setzten dagegen ihren Katastrophenstart in die Bundesliga-Saison fort: Mit null Punkten bleiben sie auch nach dem 3. Spieltag Letzter.

Bayer Leverkusen übernimmt Tabellenführung

Mit dem zweiten hohen Sieg in Folge hat sich Bayer 04 Leverkusen auf die Spitzenposition der Bundesliga-Tabelle geschoben - ein Tor besser ist die Werkself als der FC Bayern. Die Leverkusener ließen dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Mönchengladbach in Augsburg einen 4:1 (2:1)-Auswärtssieg folgen. Dabei sahen die Zuschauer schon nach drei Spielminuten einen schönen Heber, der über den Augsburger Torwart hinweg ins Tor segelte. Allerdings war es kein Leverkusener Stürmer, der den Schuss abgegeben hatte: FCA-Verteidiger Iago hatte klären wollen und unfreiwillig ins eigene Tor getroffen (3. Minute). Nach einer knappen Viertelstunde erzielte Florian Niederlechner nach einer scharfen Flanke per Kopf das zweite Eigentor der Gastgeber (14.).

Tabellenführung! Leverkusens Stürmer Patrick Schick sorgte mit dem 3:1 in Augsburg für die Vorentscheidung

Der Anschlusstreffer der Augsburger durch Niederlechner war dann zumindest ein halbes Eigentor von Leverkusens Mitchel Bakker, der im eigenen Fünfmeterraum über den Ball säbelte, Torhüter Lukas Hradecky irritierte und Niederlechner nicht mehr am Torschuss hindern konnte (30.). Das vermeintliche 3:1 für die Werkself durch Moussa Diaby zählte nicht, weil Charles Aranguiz den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte (43.).

In der zweiten Halbzeit wurde es spannend, weil Augsburg mehr nach vorne tat und die Leverkusener ihre Chancen zunächst nicht nutzten. Erst in der 75. Minute sorgte Patrick Schick mit dem 3:1 für die Gäste für die Vorentscheidung. Als der eingewechselte Florian Wirtz kurze Zeit später den weit herausgeeilten FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz umkurvte und den Ball zum 4:1 ins leere Tor schob, war alles klar (81.).

Köln braucht lange gegen Bochum

Der 1. FC Köln zeigte beim 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den VfL Bochum begeisternden Offensivfußball, hatte zunächst aber jede Menge Pech: Erst scheiterte Anthony Modeste aus kurzer Distanz am Pfosten (4.). Dann war der Ball im Tor, doch vor dem Abschluss Modestes hatte der Schiedsrichter ein Foul gepfiffen (9.). Kurze Zeit später jubelten die FC-Fans erneut, weil Dejan Ljubicic getroffen hatte. Die Führung hatte aber keinen Bestand, sondern wurde nach Kontrolle des Videoschiedsrichters wegen Handspiels wieder aberkannt (15.). Köln war drückend überlegen, nur selten kamen die Bochumer zu Entlastungsangriffen, aber der Ball wollte einfach nicht ins VfL-Tor und die verbleibende Spielzeit wurde immer kürzer. In der 73. Spielminute traf Modeste erneut nur den Pfosten.

Da ist das Ding! Kölns Louis Schaub trifft als Joker zum 1:0 gegen Bochum

Es dauerte schließlich bis zur 82. Spielminute bevor endlich das ersehnte und hochverdiente Führungstor fiel. Der eingewechselte Louis Schaub hielt kurz vor dem Bochumer Tor den Fuß in eine Flanke und überwand Bochums Torhüter Manuel Riemann. Mit Tim Lemperle baute ein zweiter Joker die Führung aus (90.+1). Sein Tor war fast eine Kopie des ersten Kölner Treffers. Der späte Anschlusstreffer des Ex-Kölners Simon Zoller (90.+4) fiel nicht mehr ins Gewicht.

Frankfurt verspielt Führung gegen Bielefeld

Eintracht Frankfurt hat bei Arminia Bielefeld den ersten Saisonsieg verpasst. Nach dem 1:1 (1:0) im Auswärtsspiel bei der Arminia ist der Druck auf Trainer Oliver Glasner und seinem Team weiter hoch. Im DFB-Pokal ist man ausgeschieden, in der Liga muss man weiter auf den ersten Erfolg warten. Dabei sah es zunächst gut aus: Gegen vor der Pause schwache Bielefelder brachte der Norweger Jens-Petter Hauge die Eintracht in Führung (22.). Nach dem Seitenwechsel wurde die Arminia besser und hatte nun ein klares Chancenübergewicht. Nachdem Bielefeld zuvor einige Hochkaräter vergeben hatte, war es schließlich Patrick Wimmer, der fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum Ausgleich traf (86.).

Wilde Partie in Stuttgart

In Stuttgart erlebte VfB-Torhüter Florian Müller beim 2:3 (2:3) gegen seinen Ex-Verein, den SC Freiburg, eine erste halbe Stunde zum Vergessen. Schon vor der 30. Spielminute lag der VfB mit 0:3 hinten. Der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong traf in der Anfangsphase doppelt (3./9.), den dritten Treffer gegen den Ex-Kollegen steuerte Lucas Höler bei (28.). Es sah nach einer klaren Angelegenheit für den Sportclub aus, doch noch vor der Pause schaffte Stuttgart mit zwei Toren innerhalb von 115 Sekunden durch Konstantinos Mavropanos (45.) und Hamadi Al Ghaddioui (45.+2) den Anschluss.

Come on! Konstantinos Mavropanos schafft das 1:3 für Stuttgart, gleich danach fällt das 2:3

Freiburgs Trainer Christian Streich reagierte auf diese kurzzeitige Tiefschlafphase seiner Mannschaft und wechselte zur Pause dreimal aus. Das half, um die Defensive wieder zu stabilisieren. Zwar blieben die Stuttgarter auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend, zu klaren Torchancen kamen sie aber kaum noch. So blieb es nach torloser zweiter Hälfte beim knappen 3:2-Erfolg der Freiburger, die nur wegen des etwas schlechteren Torverhältnisses Zweiter hinter Leverkusen sind.

Fürth verliert klar in Mainz

Weiterhin schwer tut sich SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga: Beim FSV Mainz 05 kassierte der Aufsteiger die zweite Niederlage im dritten Spiel. Beim 3:0 (2:0)-Erfolg der Mainzer schossen Anderson Lucoqui (15.) und Adam Szalai (18.) binnen weniger Sekunden eine komfortable Führung heraus. Glück hatten die Fürther, als ein Handelfmeter gegen sie durch den Videoschiedsrichter wieder zurückgenommen wurde, weil ein Mainzer zuvor im Abseits gestanden hatte (49.). Nach der Pause bemühten sich die Gäste zwar, es fehlte ihnen aber an Durchschlagskraft. Und statt vorne zu treffen, kassierten sie hinten ein spätes drittes Gegentor: Kevin Stöger war der Torschütze (90.+2).

Erling Haaland schießt BVB zum Sieg

Das Auftaktspiel des 3. Spieltags am Freitagabend wurde durch ein Tor des absoluten Willens entschieden: Nur wenige Momente nach dem 2:2-Ausgleich für die TSG Hoffenheim und kurz vor Ende des Spiels wuchtete Erling Haaland den Ball mit einem Gewaltschuss ins gegnerische Tor (90.+1) und stellte so den knappen 3:2 (0:0)-Erfolg des BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim sicher.

Erst harter Schuss, dann wilder Jubel: Erling Haaland rettete dem BVB drei Punkte

Zuvor hatten die beiden 18-jährigen Giovanni Reyna (48.) und Jude Bellingham (69.) für die Dortmunder getroffen. Christoph Baumgartner erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (61.), Munas Dabbur glich nach einer Ecke zum 2:2 für Hoffenheim aus und sorgte für Frust auf Dortmunder Seite (90.). Doch es war noch nicht vorbei: Zunächst "explodierte" Haaland und mit seinem Treffer auch das mit 25.000 Zuschauer nach Corona-Bedingungen ausverkaufte Dortmunder Stadion.

Der 3. Spieltag im Überblick:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 3:2 (0:0)

Tore: 1:0 Reyna (48.), 1:1 Baumgartner (61.), 2:1 Bellingham (69.), 2:2 Dabbur (2:2), 3:2 Haaland (90.+1)

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 (2:3)

Tore: Jeong (3.), 0:2 Jeong (9.), 0:3 Höler (28.), 1:3 Mavropanos (45.), 2:3 Al Ghaddioui (45.+2)

FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Lucoqui (15.), 2:0 Szalai (18.), 3:0 Stöger (90.+2)

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 Iago (3./Eigentor), 0:2 Niederlechner (14./Eigentor), 1:2 Niederlechner (30.), 1:3 Schick (75.), 1:4 Wirtz (81.)

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Hauge (22.), 1:1 Wimmer (86.)

1. FC Köln - VfL Bochum 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Schaub (82.), 2:0 Lemperle, 2:1 Zoller (90.+4)

FC Bayern München - Hertha BSC 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Müller (6.), 2:0 Lewandowski (35.), 3:0 Musiala (49.), 4:0 Lewandowski (70.), 5:0 Lewandowski (84.)

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Gießelmann (22.), 2:0 Awoniyi (41.), 2:1 Hofmann (90.+1)

VfL Wolfsburg - RB Leipzig -:- (17:30 Uhr MESZ)