Gladbach kassiert gegen Frankfurt nächste Pleite

Die Alarmglocken bei Borussia Mönchengladbach und Trainer Adi Hütter schrillen immer lauter. Die kriselnde Fohlenelf kassierte beim 2:3 (1:1) gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt schon die vierte Pleite in Folge und trat dabei nach gutem Beginn erneut völlig verunsichert auf. Weil die Abstiegsplätze immer näher rücken, wächst auch der Druck auf den neuen Trainer.

Rafael Borre (45.), Jesper Lindström (50.) und Daichi Kamada (55.) trafen für die Eintracht, die durch den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen ihre Aufholjagd fortsetzte. Die Gladbacher enttäuschten dagegen nach der Führung durch Florian Neuhaus (6.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ramy Bensebaini (54., Foulelfmeter) vor allem defensiv erneut. Frankfurts Tuta sah in der 70. Minute noch Gelb-Rot.

Gnabry und Lewandowski erneut überragend

Die überragenden Offensivstars Serge Gnabry und Robert Lewandowski haben den FC Bayern zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga geführt. Nationalspieler Gnabry erzielte beim 5:0 (1:0) bei einem am Ende bemitleidenswerten VfB Stuttgart am Dienstag drei Tore selbst (40. Minute/52./74.) und legte die von Weltfußballer Lewandowski (72./69.) vor coronabedingt nur 750 Zuschauern auf.

Schon ein Punkt hätte dem Team von Trainer Julian Nagelsmann gereicht, um den ersten Tabellenplatz über die Winterpause hinweg zu sichern. Stuttgart kassiert nach sieben Zählern aus den vorangegangen drei Spielen einen deutlichen Rückschlag. Die Schwaben könnten im Laufe des 16. Spieltags noch auf den Relegationsrang abrutschen.

Köln siegt nach zweimaligem Rückstand

Matchwinner in Wolfsburg: Kölns Stürmer Anthony Modeste

Doppelpacker Anthony Modeste hat den VfL Wolfsburg noch tiefer in die Krise gestürzt. In der 89. Minute traf der Stürmer des 1. FC Köln die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mitten ins Herz und erzielte das Siegtor zum 3:2 (1:1). Der VfL, der zweimal führte, hat nun sechs Pflichtspiele in Serie verloren - und am Freitag wartet das Duell beim Herbstmeister FC Bayern. Auch die frühe Führung durch Lukas Nmecha (8.) brachte dem VfL nicht die zum Heimsieg nötige Ruhe. Mit seinem neunten Saisontreffer gelang FC-Torjäger Modeste in der 34. Minute der Ausgleich. Die erneute VfL-Führung durch Wout Weghorst (51.) glich der 74 Sekunden zuvor eingewechselte Mark Uth (73.), ehe Modeste entscheidend zuschlug.

Bielefeld schöpft Hoffnung

Arminia Bielefeld hat mit dem zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite bei Hertha BSC setzte sich das Team des in die Kritik geratenen Trainers Frank Kramer gegen Aufsteiger VfL Bochum mit 2:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Bochum dagegen liegt mit 20 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld. Nach einer Flanke von der rechten Seite erzielte Masaya Okugawa per Kopf die Führung für die Bielefelder (51.). Patrick Wimmer legte in der 69. Minute vor 13.750 Zuschauern zum 2:0 nach. Für die Ostwestfalen war es im neunten Anlauf der erste Heimsieg der Saison.

Hertha chancenlos in Mainz

Eröffnung der Mainzer Gala: Jae-sung Lee jubelt über das 1:0 gegen Hertha

Der kleine Aufschwung von Hertha BSC unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut ist jäh gestoppt worden. Die Berliner kassierten nach einer äußerst schwachen Leistung am Dienstag eine 0:4 (0:2)-Pleite beim FSV Mainz 05 und befinden sich mit nur 18 Punkten weiter in der Nähe der Abstiegszone. Für den Nachfolger von Pal Dardai war es die erste Niederlage im dritten Spiel und ein schwerer Rückfall nach zuletzt aufkeimender Hoffnung in der Hauptstadt. Die Mainzer mischen dagegen weiter im Kampf um die Europacup-Plätze mit und haben mit 18 Heim-Punkten bereits die Ausbeute der Vorsaison (16) übertroffen. Der quirlige Jae-Sung Lee (19.), Alexander Hack (41.), Silvan Widmer (49.) und Jean-Paul Boetius (80.) machten mit ihren Treffern vor 10.000 Zuschauern den Sieg der 05er perfekt und sorgten dafür, dass die Hertha zum siebten Mal in Serie in Mainz ohne Sieg blieb.

Dienstag, 14. Dezember 2021

VfB Stuttgart - Bayern München (18.30 Uhr) 0:5 (0:1)

Tore: 0:1 Gnabry (40.), 0:2 Gnabry (53.), 0:3 Lewandowski (69.), 0:4 Lewandowski (72.), 0:5 Gnabry (74.)

Wolfsburg - Köln (20.30 Uhr) 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Nmecha (8.), Modeste (34.), 2:1 Weghorst (51.), 2:2 Uth (73.), 2:3 Modeste (89.)

Mainz - Hertha BSC 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Jae-sung (19.), 2:0 Hack (41.), 3:0 Widmer (49.), 4:0 Boëtius (79.)

Bielefeld - Bochum 2:0 (0:0)

Tor: 1:0 Okugawa (51.), 2:0 Wimmer (69.)

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

Tore: 1:0 Neuhaus (6.), 1:1 Borre (45.), 1:2 Lindström (50.), 2:2 Bensebaini (54., Foulelfmeter), 2:3 Kamada (55.)



FC Augsburg - RB Leipzig (20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth (20.30)

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim (20.30)

Union Berlin - SC Freiburg (20.30)