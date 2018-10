Gladbach kassiert Dämpfer in Freiburg

FREIBURG - GLADBACH 3:1 (1:1)

---------

Nils Petersen erzielte nach 59 Sekunden die Führung mit dem zweitschnellsten Elfmeter-Tor der Bundesliga-Geschichte

Borussia Mönchengladbach kann nicht mehr beim SC Freiburg gewinnen. Über 16 Jahre nach dem bisher einzigen Bundesliga-Sieg im Schwarzwald-Stadion setzte sich auch am Freitagabend mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage der Auswärtsfluch der zuletzt so starken Borussia im Breisgau fort. Bereits nach 59

Sekunden brachte Nils Petersen die Freiburger per Foulelfmeter in Front. Thorgan Hazard (20. Minute) gelang ebenfalls mit einem Strafstoß der Ausgleich.

Luca Waldschmidt (57.) sorgte vor 24 000 Zuschauern nach einer schönen Kombination für die Führung zugunsten der Gastgeber. Lucas Höler (90.+3) stellte den Endstand her. Trotz der ersten Niederlage nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Punktverlust bleibt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking

zumindest vorerst Tabellenzweiter. Die Freiburger festigten ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle und haben bereits nach dem Auftakt des 9. Spieltags einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge der Fußball-Bundesliga.

ABPFIFF

90.+3 Minute: TOR - Die Entscheidung! Sommer, der mit nach vorne gegangen war hinterlässt ein leeres Tor. LUCAS HÖLER handelt gedankenschnell und zieht aus 40 Metern ab. Der Ball schlägt flach im Eck ein.

90.+2 Minute: WECHSEL - Der mögliche Matchwinner Waldschmidt geht, für ihn kommt PHILIPP LIENHART.

90.+1 Minute: Langer Ball auf Waldschmidt, der durch ist. Doch Sommer macht den Libero und klärt vor dem Strafraum per Kopf.

90. Minute: Gladbach weiter mit Schwierigkeiten, die Lücke zu finden. Sie probieren es aber auch nicht Mal mit dem langen Ball. Es gibt drei Minuten obendrauf.

89. Minute: WECHSEL - Haberer geht unter dem Applaus der Fans vom Platz, LUKAS HÖHLER kommt.

88. Minute: Gladbach wieder mit zehn in der Vorwärtsbewegung. Es fehlt aber an Tempo und dementsprechend an Lücken in der Freiburger Hintermannschaft.

86. Minute: Und wieder ist Sallai mit einem einzigen Pass aus dem Mittelfedl freigespielt und probiert es mit einem flachen Schlenzer ins lange Eck. Sommer ist allerdings schnell genug unten.

85. Minute: Gladbach mit allen Spielern jetzt in der Freiburger Hälfte, Ginter schaltet sich immer wieder in die Offensive ein, genau wie Elvedi.

84. Minute: Gulde klärt zur nächsten Ecke.

83. Minute: Hazard findet in der Mitte Stindl, dessen Schuss aus der Drehung Kübler zur Ecke klärt.

82. Minute: Wieder kommt der Ball in die Schnittstelle der weit aufgerückten Glabdacher Abwehr, wieder geht Sallai, dessen Schuss aber geblockt wird.

79. Minute: WECHSEL - Dieter Hecking vollzieht seinen letzten Wechsel und bringt IBRAHIMA TRAORÉ für Lang.

77. Minute: Kübler schickt Sallai auf dem linken Flügel, doch Sommer fischt die Hereingabe des Ungarn sicher.

76. Minute: Hazard mit Platz und einem verunglückten Seitenwechsel per Chip - der Ball trudelt ins Aus. Gladbach ist in der Offensive gerade nicht zwingend.

73. Minute: Starker Ball von Haberer auf Waldschmidt, der aus vollem Lauf in die Mitte gibt, wo der eingewechselte Sallai nur knapp verpasst - hervorragender Angriff der Freiburger.

71. Minute: Hazard probiert es mit dem Schlenzer, Günter klärt zur Ecke.

70. Minute: WECHSEL - Frantz geht vom Platz, es kommt ROLAND SALLAI.

69. Minute: Höfler schickt Frantz, doch der kann nicht genug Tempo aufnehmen, um den Ball zu erreichen.

65. Minute: WECHSEL - Strobl geht vom Platz, für ihn kommt FLORIAN NEUHAUS bei der Borussia.

60. Minute: Auch dieses Mal bleibt die Borussia ruhig. Von Verunsicherung ist nach dem erneuten Rückstand nichts zu sehen.

57. Minute: TOR - Und jetzt ist LUCA WALDSCHMIDT da und macht das 2:1. Nach Ballverlust Stindl geht es ganz schnell rechts über Haberer, der in den Rücken der Abwehr hinein Waldschmidt bedient, der wiederrum technisch perfekt aus etwa 13 Metern abschließt.

56. Minute: Missverständnis in der Gladbacher Abwehr, Waldschmidt schaltet schnell, kann den Ball aber nicht sauber mitnehmen.

52. Minute: Koch spielt einen katastrophalen Fehlpass, Gladbach macht das Spiel schnell. Langs Schuss aus der Distanz geht knapp am Lattenkreuz vorbei.

49. Minute: Zakaria nimmt Höfler den Ball ab und macht ordentlich Meter, doch sein Zuspiel auf Stindl gerät dann zu ungenau.

48. Minute: Stindl zieht aus ca. 16 Metern ab, der Ball geht vorbei, Schwolow muss nicht mehr eingreifen.

46. Minute: WECHSEL - Plea bleibt angeschlagen in der Kabine, für ihn kommt PATRICK HERRMANN ins Spiel.

WIEDERANPFIFF

Mit 1:1 gehen Freiburg und Gladbach in die Kabine. Beide Tore fielen per Elfmeter, zunächst traf Petersen für die Gastgeber (1. Minute), ehe Hazard den Ausgleich ebenfalls vom Punkt besorgte (20. Minute). Spielerisches Übergewicht war bei den Gästen zu erkennen, Freiburg immer dann gefährlich, wenn schnell umgeschaltet wurde nachdem die Borussia aufgerückt war.

HALBZEIT

45.+1 Minute: Hofmann prüft mit einem Aufsetzer aus der Distanz Scholow, der den tückischen Ball aber souverän zur Seite klärt.

44. Minute: Haberer ist auf rechts durch und zieht im richtigen Moment ab. Doch Sommer, der lange wartet, macht das kurze Eck zu - stark vom Keeper.

42. Minute: Frantz mit viel Platz und Zeit auf dem linken Flügel und dann mit einer schwachen Hereingabe. Kein Problem für die Borussia, da war wesentlich mehr drin.

40. Minute: Wieder schmeißt Günter den Turbo auf links an und zieht in den Strafraum. Dort räumt Lang Gegner und Ball mit einer blitzsauberen Grätsche ab.

35. Minute: Zwischenfazit: Gladbach kommt vornehmlich über rechts, Initiator der meisten Angriffe ist der omnipräsente Stindl. Freiburg mit weniger Aktionen nach vorne, optisch sind die Gäste nach einer guten halben Stunde überlegen.

33. Minute: Hazard und seine Flanke von rechts - heute ein viel genutztes Mittel der Borussia. Dieses Mal kann Heintz in der Mitte per Kopf klären.

29. Minute: Haberer nimmt Wendt den Ball im Strafraum ab und ist gut positioniert. Er entscheidet sich für den Schuss und nicht dazu, querzulegen, was sicher besser gewesen wäre.

25. Minute: Hofmann mit Platz am Strafraum, der Dreifach-Torschütze vom vergangenen Spieltag zieht aber, sein Schuss wird aber geblockt.

23. Minute: Günther geht mit Highspeed auf links, findet in der Mitte aber keinen Abnehmer.

20. Minute: TOR - Den fälligen Elfmeter verwandelt THORGAN HAZARD stramm mittig unter die Latte - das fünfte Saisontor des Belgiers.

19. Minute: ELFMETER - Heintz bringt LARS STINDL am Strafraumeck zu Fall, es gibt Elfmeter.

16. Minute: Wieder geht es über außen, erst verpasst Lang noch die Flanke von Hazard, doch dann ist Plea da: Annahme, Abschluss, knapp drüber - gute Möglichkeit für die Gäste.

12. Minute: Gleich dreimal probiert es die Borussia mit Flanken - alle nicht schlecht, aber auch nicht präzise genug. Am Ende gibt es Eckball Nummer Fünf.

10. Minute: Heintz mit einem herausragenden Ball in den Strafraum, wo Waldschmidt die Fußspitze aber nicht mehr dran bekommt - ganz knapp.

8. Minute: Hazard setzt sich im Strafraum durch, seine Hereingabe wird zur Ecke geklärt - bereits die vierte für Gladbach.

6. Minute: Ecke für die Borussia, Elvedi setzt den Ball an den Innenpfosten, Kübler kann anschließend in höchster Not klären - es gibt die nächste Ecke.

5. Minute: Gladbach wirkt nicht geschockt, sondern bemüht sich um einen ruhigen, konzentrierten Spielaufbau, bei dem der Sportclub allerdings schon früh in der Hälfte der Gäste stört.

3. Minute: Was für ein Auftakt! Jetzt kombiniert die Borussia zum ersten Mal über mehrere Stationen, doch Stindls Ball erreicht den auf rechts gestarteten Plea nicht.

2. Minute: TOR - NILS PETERSEN verwandelt den Elfmeter. Der Freiburger verlädt Yann Sommer und schiebt links unten ein.

1. Minute: ELFMETER - es gibt Elfmeter für Freiburg und das nach 13 Sekunden. SOMMER hatte WALDSCHMIDT gefoult - klare Sache übrigens.

ANPFIFF

20:22 Uhr: Die Bilanz - Das letzte Bundesliga-Duell gewann im Mai 2018 die Borussia vor heimischem Publikum mit 3:1. Doch insgesamt ist die Gladbacher BIlanz gegen Freiburg negativ: Elf Mal siegte der Sportclub in der Bundesliga, 10 Mal Gladbach bei elf Remis. Zwei Spiele gab es darüber hinaus in der 2. Bundesliga - jedes der Teams konnte eins davon gewinnen.

20:15 Uhr: Die Aufstellungen - Freiburg: 1 Schwolow - 17 Kübler, 5 Gulde, 23 Heintz, 30 Günter - 25 Koch, 27 Höfler - 19 Haberer, 8 Frantz - 18 Petersen, 11 Waldschmidt

Mönchengladbach: 1 Sommer - 3 Lang, 28 Ginter, 30 Elvedi, 17 Wendt - 5 Strobl - 23 Hofmann, 8 Zakaria - 10 Hazard, 13 Stindl, 14 Plea

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!